McCarthy wychodzi z cienia. Uchronił USA przed bezprecedensowymi zawirowaniami gospodarczymi

McCarthy musiał wykazać się zdolnościami sprawnego manewrowania między oczekiwaniami skrajnej prawicy, umiarkowanych republikanów oraz warunkami demokratów. Nie mógł sobie pozwolić na utratę cennych głosów poparcia.

Porozumienie w sprawie limitu długu państwowego było dla niego od początku priorytetem. Tuż po objęciu stanowiska zaczął starać się o spotkanie z prezydentem Bidenem. – Biały Dom zignorował nowego przewodniczącego. Młodszy niż poprzednia generacja liderów Kongresu nie wydawał się demokratom poważnym graczem – pisze Associated Press. Demokraci domagali się od republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów jakiegoś planu budżetowego, zakładając, że McCarthy'emu nie uda się, przy niewielkiej większości w Izbie Reprezentantów i braku jedności po stronie republikanów, zatwierdzić niczego konkretnego. Jednak McCarthy zaskoczył wszystkich – republikanie w Izbie Reprezentantów przygotowali swoją propozycję dotyczącą limitu długu państwowego i cięć budżetowych. – To był wielki krok naprzód dla nowej większości republikańskiej w Kongresie. Niektórzy fiskalni konserwatyści po raz pierwszy głosowali za podniesieniem limitu długu – pisze AP. To otworzyło McCarthy’emu drzwi do Białego Domu i dało przepustkę do negocjacji z demokratami.

Udało mu się doprowadzić dwupartyjne negocjacje budżetowe do pomyślnego końca. Dzięki temu zaoszczędził Ameryce pierwszej w historii katastrofy gospodarczej spowodowanej opóźnieniem w ustaleniu limitu długu państwowego, której wymiaru oraz konsekwencji nawet najbardziej wytrawni eksperci nie mogli dokładnie przewidzieć.

Ponad dwie trzecie republikanów stanęło za McCarthym, dołączając do 80 procent demokratów głosujących za i pozostawiając 71 opozycjonistów republikańskich w mniejszości. – Niedoceniany. Z całą pewnością – powiedział jego republikański kolega z Izby Reprezentantów, Patrick McHenry.