Agencja cytuje prezydenta Dudę, który uzasadniał podpisanie ustawy "dyskusjami na temat rosyjskich wpływów na politykę, które toczyły się w USA i niektórych europejskich krajach". "Powiedział, że komisja ds. badania rosyjskich wpływów w europejskich instytucjach i w poszczególnych krajach ma powstać także na poziomie UE. Polska chce przepchnąć ją na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej" - czytamy w depeszy.

AP odnotowuje, że odpowiadając na głosy krytyki prezydent stwierdził, że komisja nie może wyeliminować nikogo z życia publicznego czy politycznego.

Agencja stwierdza następnie, że - mimo deklaracji prezydenta - komisja jest postrzegana jako organ wymierzony w Tuska, byłego premiera, lidera opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej "w czasie, gdy rozpoczyna się wstępna kampania przed wyborami".



"Krytycy twierdzą, że komisja śledcza, z uprawnieniami do wyeliminowania osób z życia publicznego, mogąca odwracać decyzje administracyjne i biznesowe, naruszy prawo obywateli do stawania przed niezależnym sądem i jest jasnym przykładem jak PiS wykorzystuje prawo dla swoich potrzeb, od dojścia do władzy w 2015 roku" - pisze amerykańska agencja informacyjna.



AP pisze też, że ustawa zyskała sobie potoczną nazwę "lex Tusk" i jest postrzegana przez krytyków jako "potężnie, niekonstytucyjne narzędzie, które ma pomóc PiS utrzymać władzę nawet jeśli partia ta straci kontrolę nad parlamentem (większość - red.) w wyborach".