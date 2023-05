Roman Giertych do Senatu? Poseł PO: W polskiej tradycji kulturowej mamy Kmicica

Roman Giertych zapowiedział, że będzie startował z komitetu niezależnego, ale ma nadzieję, że z poparciem partii opozycyjnych. Zdziwienie startem adwokata wyraziła obecna senator z tego okręgu. W ostatnich wyborach w 2019 roku Jadwiga Rotnicka z Koalicji Obywatelskiej uzyskała w okręgu nr 90 ponad dwa razy więcej głosów niż jej konkurent z PiS, Jarosław Pucek.

"Nie mam nic przeciwko Giertychowi"

Czy teraz w okręgu nr 90 dojdzie do pojedynku między Giertychem a kandydatem lub kandydatką opozycji z paktu senackiego? - Zanim cokolwiek tutaj się zdarzy, dojdzie do jakichś rozmów - powiedział Siemoniak.

- Ja nie mam nic przeciwko Romanowi Giertychowi jako takiemu, nawet przeciwko jego kandydowaniu, natomiast uważam, że tutaj obowiązuje pewna logika, logika współpracy i wspólnych ustaleń - mówił były szef MON.

Siemoniak przywołuje postać Kmicica

Kiedy może zapaść decyzja ws. ewentualnego startu byłego lidera LPR w ramach paktu senackiego? - Jest to kwestia, jak sądzę, najbliższych tygodni - powiedział Siemoniak. Dodał, że sytuacja z Giertychem pokazuje, że "pewne rzeczy trzeba już zacząć przesądzać".

- Ja mam dobre zdanie o Romanie Giertychu. Ja nie uważam, że to jest tak, że za to, że ktoś coś robił 15 czy 20 lat temu to już jest wiecznie potępiony. W polskiej tradycji kulturowej mamy Kmicica, który robił złe rzeczy, potem robił dobre rzeczy. Bardzo cenię to, co robi Giertych po roku 2015 - zadeklarował były minister obrony narodowej.