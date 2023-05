To dzięki euro Unia wciąż istnieje

Ćwierć wieku później okazuje się, że różnice w poziomie rozwoju państw unii walutowej drastycznie wzrosły, a nie zmalały. Podczas gdy przed powołaniem euro różnica między Włochami i Niemcami wynosiła tu 20 proc., dziś sięga 40 proc., bo włoska gospodarka przez ten okres właściwie w ogóle nie urosła. Z kolei Czechy, które pozostały wierne koronie, nie rozwijają się wolniej niż Słowacja, która przystąpiła do unii walutowej.

Ale zawiedzeni mają prawo się też czuć Niemcy. Zjednoczona Europa została co prawda uratowana, jednak kosztem porzucenia reguł skopiowanych ze statutu Bundesbanku, których utrzymanie było pierwotnie warunkiem przystąpienie Republiki Federalnej do unii walutowej. To w szczególności słynna zapowiedź z lipca 2012 prezesa EBC Mario Draghiego, że „zrobi wszystko, co konieczne” („whatever it takes”), aby obronić wspólną walutę. Inaczej mówiąc, nie dbając o inflację (obsesja Niemiec, które wiążą z drożyzną dojście Hitlera do władzy), jest gotowy drukować tyle euro, ile konieczne, aby wykupić państwa unii walutowej, którym grozi bankructwo.

W czasie ceremonii w minioną środę we Frankfurcie Olaf Scholz zwrócił się jednak pełen uznania do Draghiego ze słowami: „dzięki temu wszedł pan do historii”.

Bo też euro uzyskało znacznie więcej, niż się spodziewali jego twórcy. Bez niego rozdarta kryzysem finansowym, migracyjnym, brexitem, pandemią, sukcesem eurosceptycznych populistów czy zagrożeniem ze strony Rosji Unia niemal na pewno by już nie istniała. Jednak choćby liderka skrajnie prawicowych Braci Włochów Giorgia Meloni musi grać po europejsku, bo wie, że jej zadłużony po uszy kraj poza strefą euro czeka kataklizm. W czasach, gdy wrócił z ogromną siłą nacjonalizm, a kraje UE łączy coraz mniej, wspólny pieniądz stał się zwornikiem, który łączy Europejczyków. 79 proc. go popiera. I używa każdego dnia. A nawet nie wyobraża sobie życia bez niego.