Portugalia: Prezydent podpisał ustawę o eutanazji

Żakowski do maturzystów: Opowiedzcie swoją Polskę przyszłości i wygrajcie indeksy

Jacek Żakowski apeluje do maturzystów i zachęca ich do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Collegium Civitas. "Macie za sobą egzamin dojrzałości, więc włączcie się do debaty i dojrzałego zbiorowego namysłu. Opowiedzcie nam swoją Polskę przyszłości” – podkreśla.