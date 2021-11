Po raz pierwszy parlament Portugalii przyjął ustawę legalizującą eutanazję w styczniu tego roku.

Reklama

Katolicki prezydent kraju, konserwatysta Marcelo Rebelo de Sousa, skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego, wytykając twórcom dokumentu głównie niedopracowanie pojęć i opisu procedur.

Czytaj więcej Społeczeństwo Parlament Portugalii przyjął ustawę dopuszczającą eutanazję Portugalski parlament uchwalił dziś ustawę zezwalającą na medyczne wspomożenie śmierci osoby zdecydowanej na eutanazję. Jeśli ustawę podpisze prezydent, Portugalia będzie czwartym krajem w Europie, w którym eutanazja będzie legalna.

Sąd Konstytucyjny orzekł, że 4 artykuły ustawy naruszają ustawę zasadniczą.



Lewicowa większość parlamentarna zapowiedziała korektę przepisów.

Reklama

Tę właśnie poprawioną wersję ustawy przegłosował dziś parlament, większością głosów 138 do 84, pięć osób wstrzymało się od głosu.



Ustawa zakłada, że pacjenci doznający skrajnego cierpienia i nieodwracalnych zmian z powodu choroby mogą skorzystać z prawa do wspomaganego samobójstwa.

Zgody na zabieg miałaby udzielić komisja lekarska, która w przypadku wątpliwości co do zdolności pacjenta do dokonania wolnego i świadomego wyboru mogłaby zasięgnąć opinii lekarza psychiatry.