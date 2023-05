ONZ pracuje nad traktatem o zbrodniach przeciwko ludzkości. Polska delegacja bije się o definicję płci

Ideologiczna wojna

W rzeczywistości te argumenty są jednak drugorzędne, a Polska zaangażowała się w ideologiczną wojnę.

Chodzi o to, że w projekcie nowego traktatu nie tylko nie znalazła się definicja płci, ale w dodatku z oficjalnego komentarza wynika, że termin „płeć” ma charakter ewoluujący. Zdaniem konserwatywnych think tanków może mieć to ogromne konsekwencje. „Przy zastosowaniu tak otwartej definicji płci, jak obecnie proponowana w ONZ, wszelkie prawne, polityczne i religijne nakazy, które ograniczają społeczne i polityczne żądania ruchu homoseksualnego/trans, można uznać za zbrodnie przeciwko ludzkości” – wieszczy konserwatywne amerykańskie Centrum dla Rodziny i Praw Człowieka. Twierdzi, że w efekcie zbrodnią przeciw ludzkości może się stać odmowa małżeństw homoseksualnych czy ograniczenia w dostępie do operacji dla nieletnich chcących poddać się korekcie płci.

Protestuje Ordo Iuris

Przeciw brzmieniu nowego traktatu występują również działacze z Polski. Podpisy pod petycją do polskich władz, by sprzeciwiły się usunięciu definicji płci, zbierała jesienią ubiegłego roku działaczka pro-life Kaja Godek. Zaangażował się też Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który przedstawił swoją argumentację ambasadorowi Polski przy ONZ. – Decyzja o rezygnacji ze zdefiniowania płci w traktacie została podyktowana „rozwijającym się” rozumieniem znaczenia tego terminu, a prawo międzynarodowe, zwłaszcza dotyczące ochrony praw człowieka, nie powinno ulegać ideologii – mówi Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Te argumenty nie przekonują posłanki Lewicy Wandy Nowickiej, której zdaniem uleganie przez polski rząd presji Ordo Iuris jest kompromitacją. – Zabierając głos w tak ważnej sprawie, powinien się kierować faktem, że ludzie są różnorodni i należy im się taka sama ochrona. W niektórych krajach świata ludzie są mordowani z powodu homoseksualizmu albo innej orientacji płciowej – przypomina. – Co się stanie, jeśli ONZ nie uwzględni naszego stanowiska? Czy Polska nie podpisze traktatu, akceptując zbrodnie przeciw ludzkości? – pyta.

Polska w swoim sprzeciwie nie jednak odosobniona, bo wcześniej podobną argumentację przedstawiły m.in. Watykan i występujące w imieniu całej grupy afrykańskiej Maroko. Podczas ostatniej sesji w ONZ sprzeciw wobec braku definicji płci wyraziły też Węgry, które chcą interpretować ten termin zgodnie z własnym prawem i definicją w Statucie Rzymskim.