Grecja będzie mieć pierwszego czarnoskórego parlamentarzystę?

Jeżeli spojrzymy, ile osób obejmą bezpłatne leki, to grupa 75+ to 2,5 mln osób, 65-75 lat to 4,5 mln, dzieci to 7 mln. Czyli ponad 14 mln Polaków skorzysta z bezpłatnych leków - powiedział w „Jedynce” Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.