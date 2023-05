Erdogan gra o wszystko

O tym sukcesie nie musi pamiętać 6 milionów wyborców, którzy w najbliższą niedzielę oddadzą swe głosy. Jest to jedna dziesiąta wszystkich obywateli uprawnionych do głosowania. Obecnie ponad połowa pracujących Turków musi się zadowolić pensją niższą niż 300 dol. miesięcznie, licząc po obecnym kursie liry. Przy obecnej inflacji przekraczającej 40 proc. jest to w gruncie rzeczy stawka głodowa. I to mimo dwukrotnego podniesienia płacy minimalnej, ostatnio o 50 proc., ogromnej części społeczeństwa trudno jest związać koniec z końcem.

– Wielu wyborców nie zapomniało o zasługach Erdogana i jego partii, ale w ostatecznym rachunku biorą pod uwagę swą obecną sytuację finansową – mówi Asli Aydintasbas z stambulskiego biura European Council on Foreign Relations.

Erdogan wie o tym doskonale i przypomina na każdym kroku o swych osiągnięciach czy to na pokładzie nowego potężnego okrętu marynarki wojennej, czy za kierownicą pierwszego tureckiego samochodu elektrycznego. Obiecuje przy tym bezpłatne dostawy gazu do gospodarstw domowych ze złóż na Morzu Śródziemnym, których eksploatacja właśnie się rozpoczęła. Może to się udać w sytuacji, gdy Moskwa odroczyła spłatę 20 mld dol. długu za dostawy gazu.

– To oczywiście dowód wsparcia prezydenta przed wyborami – mówi Asli Aydintasbas. Jest przekonana, że nawet w przypadku zwycięstwa opozycji Ankara nie zmieni zbalansowanej polityki wobec Rosji, co nie przeszkodzi zbliżeniu z UE czy USA.

Zadecydują Kurdowie

Nie brak opinii, że o wyniku wyborów zadecydują Kurdowie. Tworzą jedną piątą tureckiego społeczeństwa i doświadczyli z rąk prezydenta Erdogana wiele nieszczęść z racji swych aspiracji narodowych. Prokurdyjska partia HDP jest trzecim (po AKP i CHP) ugrupowaniem politycznym w Turcji pod względem ilości mandatów w parlamencie. W obawie, że jej kandydaci mogą zostać wykluczeni z wyborów, utworzyła sojusz wyborczy z ugrupowaniem zielonych oraz postkomunistyczną Partią Pracy. Obawa nie bez podstaw, gdyż były szef HDP siedzi w więzieniu.

Partia wspiera jednoznacznie Kemala Kilicdaroglu. W wyborach parlamentarnych trzy bloki partii opozycyjnych mogą w sumie liczyć na nieco ponad połowę głosów przy 34,4 proc. poparcia dla AKP Erdogana plus 6,6 proc. koalicjanta partii rządzącej w jakim jest skrajnie nacjonalistyczna MHP. Teoretycznie może być tak, że wybory prezydenckie wygra Erdogan, a parlamentarne opozycja.