Europejska Partia Ludowa odrzuca zieloną rewolucję Ursuli von der Leyen

Blokada jest tym bardziej prawdopodobna, że i w Radzie UE narastają wątpliwości w sprawie ekologicznej szarży Brukseli. Niemcy mają na przykład wątpliwości, czy oddanie przyrodzie części wykorzystywanych przez rolnictwo terenów nie zagrozi odnawialnej produkcji energii, w tym przypadku głównie wiatrowej.

Zdaniem chadeków polityka ekologiczna Unii powinna zostać zasadniczo zrewidowana wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę. Priorytetem stało się wówczas zapewnienie bezpieczeństwa produkcji żywności i powstrzymania inflacji. EPP wskazuje także, że załamanie dochodów rolników przyczynia się do wzrostu znaczenia ugrupowań populistycznych i nacjonalistycznych, co zagraża istnieniu Unii. Przykład: niezwykły sukces Partii Farmersko-Obywatelskiej (BBB), największej siły we wszystkich 12 prowincjach Holandii.

Już przed wojną w Ukrainie kondycja rolników nie była najlepsza. Od 2005 r. w Unii zniknęło co trzecie gospodarstwo. To spowodowało wzrost wielkości średniego gospodarstwa, ale nie jego zysk (20 tys. euro rocznie), który pozostaje słaby. Tak się dzieje w szczególności z powodu niewielkiej marży zysku produkcji rolnej.

Mimo wojny von der Leyen nie złagodziła polityki ekologicznej Unii. Teorii, z czego to wynika, jest wiele. Jedna z nich wskazuje na jej osobistą karierę: na drugą kadencję 65-letnia Niemka nie ma szans bez wsparcia Zielonych, jednego z trzech ugrupowań wchodzących w skład koalicyjnego rządu Olafa Scholza. Inna podkreśla strategiczny wymiar przyszłości Unii. W czasie wybuchu pandemii Wspólnota zrobiła znaczący krok ku umocnieniu unijnej centrali, w szczególności dzięki powołaniu funduszu odbudowy po covidzie i uwspólnotowieniu długu, a także zakupie przez całą UE szczepionek. Służył jej także strach przed wyjściem USA z NATO pod rządami Donalda Trumpa i konieczność budowy europejskiej obronności. Zwycięstwo Joe Bidena, a także wojna w Ukrainie, w której obronę Europy znów zapewnia Ameryka, całkowicie zmieniło tę dynamikę. Fit for 55 pozostało jednym z nielicznych programów na przyszłość, które jednoczą Unię.