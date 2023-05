W Polsce przybywa projektów obywatelskich

Dwa tygodnie wcześniej ruszyła oficjalnie zbiórka pod pakietem „Uczciwa Polska” PSL, zakładającym korzystne zmiany dla emerytów, osób pracujących w więcej niż jednym miejscu i młodych ludzi, chcących kupić własny kąt. W styczniu marszałek Witek zarejestrowała z kolei komitet „Wdowia renta” Nowej Lewicy, mający ułatwić dostęp do świadczenia po zmarłym małżonku. Ten ostatni projekt, podobnie jak ten w obronie lasów, trafił już do Sejmu.

Jednak podpisy pod projektami obywatelskimi nie są zbierane tylko przez partie, bo niektóre z nich – zgodnie z ich nazwą – są dużym stopniu obywatelskie. Tylko w tym roku marszałek Witek zarejestrowała aż cztery takie komitety: o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców (zainicjowanym przez rzecznika MŚP Adama Abramowicza), o podniesieniu najniższych stawek dla pielęgniarek i położonych, o zniesieniu zakazu pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, oraz poprawiający warunki pracy pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Łącznie tylko w tym roku zarejestrowało się więc aż osiem komitetów. Skąd tak wielkie zainteresowanie zbiórkami obywatelskimi w roku wyborczym? – Ludzie zorientowali się, że rząd PiS nie działa. Więc biorą sprawy w swoje ręce – twierdzi Jakub Stefaniak, członek Rady Naczelnej PSL.

Ekspert od marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak uważa jednak, że chodzi o politykę. – Środowiska niezwiązane z partiami chcą w roku wyborczym pokazać politykom, że ich problemy są istotne – wyjaśnia. – Z kolei partie zbierające podpisy kierują się chęcią wzmocnienia swojego przekazu oraz mobilizacji elektoratu. Tzw. reguła zaangażowania i konsekwencji Cialdiniego głosi, że podpisanie się kogoś pod jakimś apelem czy listem zwiększa prawdopodobieństwo, że ten ktoś będzie popierał naszą inicjatywę dalej – komentuje.

Dodaje, że z tego modelu korzystają od lat politycy na Zachodzie, a polskie partie zaczęły go stosować już wcześniej w tej kadencji. Solidarna Polska złożyła projekt obywatelski w obronie chrześcijan, a KO: o likwidacji TVP Info, o finansowaniu in vitro z budżetu i o podwyższeniu renty socjalnej dla niepełnosprawnych do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Tylko czy wniesienie projektu jako obywatelskiego zwiększa szanse na rozwiązanie problemu, którego dotyczy? Niekoniecznie, bo z 23 projektów, które trafiły do rozpatrzenia przez Sejm w tej kadencji, nie został uchwalony ani jeden. Niektóre to pozostałość po ubiegłej kadencji, bo takie projekty nie ulegają dyskontynuacji. Ta zasada obowiązuje jednak tylko jedną kadencję do przodu, w związku z czym po wyborach do niszczarki trafi dziesięć projektów, pod którymi podpisało się łącznie aż 2,5 mln osób.