PiS chce zmniejszyć pełny skład TK. Müller: Jako rząd odnosimy się do tego pozytywnie

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przewiduje on zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału (tj. 10 sędziów) do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 sędziów do 9.

Reklama

Ustawa ma na celu "usprawnienie działalności Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy w uzasadnieniu. Autorzy projektu przekonują, że proponowana zmiana zapewni ciągłość działania TK w sytuacjach, gdy zebranie odpowiedniej liczby sędziów będzie utrudnione lub obiektywnie niemożliwe, np. w razie długotrwałej choroby sędziego lub sędziów. Według autorów, "ustawa uniemożliwi także ewentualne celowe obstrukcje, które mogą być destrukcyjne zarówno z perspektywy samej instytucji, jak i całej Rzeczypospolitej".

W uzasadnieniu wskazano, że proponowana minimalna liczebność Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu "nie różni się w sposób istotny od obecnego stanu prawnego".

Czytaj więcej Sądy i trybunały PiS chce zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Jest projekt ustawy W czwartek grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przewiduje on zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału (tj. 10 sędziów) do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 sędziów do 9.

O projekt ws. TK w piątek na konferencji prasowej zapytany został rzecznik rządu Piotr Müller. - Chciałbym zapytać każdą osobę, która twierdzi, że te przepisy mają charakter niekonstytucyjny, o treść brzmienia tego samego przepisu z roku 2015, konkretnie z ustawy o funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, która została uchwalona przez Platformę Obywatelską w 2015 roku – odparł.