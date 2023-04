Kwiatkowski: Komisja ds. zbadania wpływów Rosji? Idiotyczny projekt

Zdaniem Kwiatkowskiego, z nowym projektem PiS-u nie zgadza się prezydent Andrzej Duda.

- Nie mam wątpliwości, że Pałac Prezydencki wysłał nieoficjalny sygnał do PiS-u, że ta ustawa łamie jakiekolwiek standardy i prezydent jej nie podpisze. Dlatego, nie było wczoraj nikogo kto broniłby tej ustawy, a nawet próbował jej przedstawić. Charakterystyczne jest to, że z prawie pięćdziesięciu senatorów PiS-u, tylko jeden uczestniczył w obradach. Nie było żadnej dyskusji na temat tego projektu, ponieważ senator z PiS-u prawie nie zabierał głosu - zdradził polityk.

Parlamentarzysta został również zapytany o to, kiedy poznamy kształt list wyborczych do Senatu.

- Sondaże zbadały to, jak Polacy chcą głosować w wyborach do Senatu. Wygląda to inaczej, niż w Sejmie. 43 [proc. Polek i Polaków pytanych o to, na kogo chcieliby zagłosować odpowiadali, że na kandydata paktu senackiego. Na polityka PiS-u - trzydzieści kilka procent, a na kandydata Konfederacji 11 proc. Potwierdza się scenariusz, w którym opozycja zdobywa ponad sześćdziesiąt mandatów do Senatu - uważa Kwiatkowski.