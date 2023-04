Jak zaznaczył w rozmowie z Radiem ZET wiceminister finansów Artur Soboń, program 500+ jest częścią programu dla rodziny, a ten jest cały czas uzupełniany. - Dziś to blisko 87 mld złotych na rzecz rodziny w budżecie państwa. Do tego dochodzi system, który realnie premiuje rodzinę w zakresie podatkowym - powiedział polityk. - Myślimy o różnych rozwiązaniach, natomiast poszliśmy dziś w kierunku rozwiązań uzupełniających 500+ - dodał.

Wiceszef resortu finansów zapytany został o to, jaki dodatek rząd przygotowuje na Dzień Matki. - Zawsze, cały czas myślimy nad uzupełnianiem naszej polityki społecznej - stwierdził, dodając, że jeśli rząd cokolwiek zaproponuje, to na pewno wejdzie to w życie, gdyż jego zdaniem PiS ma 100 proc. wiarygodności, a PO ma 0 proc.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Wiceminister Soboń: jednocyfrowa inflacja możliwa już w tym roku Inflacja konsumencka CPI obniży się do poziomu jednocyfrowego na koniec roku, w scenariuszu optymistycznym wyniesie "nawet 7 proc rok do roku w grudniu" - uważa wiceminister finansów Artur Soboń.

Polityk mówił także o tym, skąd pieniądze na dopłaty dla rolników. - Już uruchomiliśmy 2 mld z budżetu państwa i funduszu pomocy. Spodziewam się większej kwoty, bliżej 5 mld. Ta cała operacja ma być przeprowadzona szybko przez Ministerstwo Rolnictwa. Finansowo jesteśmy przygotowani - powiedział Soboń. - To słynne pytanie, które powraca zawsze, kiedy rząd wprowadza nadzwyczajne działania. Zawsze tego typu rozwiązania są ponadstandardowe, potrafiliśmy reagować - dodał.

Mówiąc o zakazie importu zboża z Ukrainy, Artur Soboń stwierdził, iż ma wrażenie, „że gdyby tego nie było, to nie byłoby takiego szarpnięcia, które sprawi, że finalnie znajdzie się sposób na realne korytarze solidarnościowe, realny tranzyt”. - Działanie radykalne i tymczasowe nie jest rozwiązaniem tego problemu. Rozwiązanie trzeba wypracować wspólnie. To, że 5 państw UE ma dziś realne wyzwanie nie oznacza, że pozostałe nie powinny się zachowywać solidarnie - powiedział. Jak podkreślił, potrzeba jest w tej sprawie unijna współpraca. - Zdaję sobie sprawę, że kompetencje w zakresie polityki celnej są w zakresie Unii Europejskiej, ale to działa w obie strony. Jeśli chcemy rozwiązać problem na granicy Polski z Ukrainą, to musimy go rozwiązać na granicy UE z Ukrainą - zaznaczył wiceminister finansów.