Kwaśniewski: Trzecia kadencja PiS-u to będzie wymazanie Tuska z dziejów III RP

Były prezydent uważa, że zbliżające się wybory "są na pewno fascynujące dla dziennikarzy, ale niebezpieczne dla obywateli", z powodu zagrożeń, jakie przyniesie w przypadku wygranej PiS trzecia kadencja Zjednoczonej Prawicy.



- Jeżeli zwycięży PiS, to będzie pierwszy przypadek w demokratycznej Polsce, kiedy jakaś partia trzeci raz wygra wybory, czyli będzie miała 12 lat rządzenia. I to pozwoli PiS-owi domknąć zmiany, które wprowadza — ograniczanie demokracji i niezawisłości sądów, upartyjnienie mediów publicznych czy centralizację władzy. A to może być groźne dla Polski na lata - powiedział Kwaśniewski.



Były prezydent przyznał, że docenia aktywność Donalda Tuska, który zdecydował się na objazd Polski i bezpośrednie kontakty z wyborcami.



- Taką ma naturę fightera, sportowca. Tusk wie, że walczy o miejsce w historii. Trzecia kadencja PiS-u to będzie całkowite wymazane Tuska z dziejów III Rzeczypospolitej, więc stawka jest wysoka - ocenił Kwaśniewski.



Uznał też Rafała Trzaskowskiego za "rezerwowy kapitał" koalicji Obywatelskiej - stwierdził, że jest to polityk z innego niż Tusk pokolenia, który może zaprezentować inny sposób myślenia i inną wrażliwość.



Były prezydent przyznał też, że obawia się rosnącej popularności Konfederacji. I choć docenia hasła Konfederacji dotyczące gospodarki rynkowej, to hasła światopoglądowe, w tym te nacjonalistyczne, ale także niektóre wolnościowe, uważa za niebezpieczne.