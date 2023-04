Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta odniósł się w TVP Info do doniesień o możliwości zastąpienia Donalda Tuska Rafałem Trzaskowskim na pozycji lidera kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. - W Platformie Obywatelskiej ewidentnie wrze - ocenił. - Widać, że jest spór o to, czy Trzaskowski czy Tusk. Bo media sprzyjające Platformie prowadzą de facto wewnętrzną grę w tym kierunku. Ale my na to patrzymy spokojnie - dodał.

Jak ocenił polityk, „Tusk jest kłamcą i niemieckim kolaborantem, a Trzaskowski jest jego wiernym uczniem”.

Z sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM wynika, że 34 proc. Polaków chciałoby, by Rafał Trzaskowski został premierem, jeśli opozycja wygra wybory parlamentarne i przejmie władzę od PiS. 54 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie chciałoby tego, a pozostałych 12 proc. nie miało zdania w tej kwestii.