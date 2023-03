Głos na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 31 proc. ankietowanych przez Kantar. Oznacza to wzrost poparcia o 3 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania sprzed miesiąca. Druga w sondażu Koalicja Obywatelska straciła natomiast 3 pkt. proc. Obecnie chce na nią zagłosować 26 proc. respondentów.

Kolejne miejsca w sondażu zajęły - z dziewięcioprocentowym poparciem - Konfederacja i Polska 2050. O ile jednak w przypadku tej pierwszej oznacza to wzrost poparcia o 1 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z lutego, to ugrupowanie Szymona Hołowni straciło 2 pkt. proc. W Sejmie znaleźliby się także przedstawiciele Lewicy. Na wspólną listę Nowej Lewicy i partii Razem chce w marcu zagłosować 6 proc. ankietowanych, czyli o 1 pkt. proc. więcej, niż poprzednio. Jest to zarazem jedyna partia tzw. opozycji demokratycznej, która w ciągu ostatniego miesiąca zanotowała wzrost poparcia.

Z sondażu wynika, że w podziale mandatów nie uczestniczyłyby Koalicja Polska - PSL (2 proc. spadek poparcia o 1 pkt. proc.), Kukiz'15 (2 proc., bez zmian) oraz wspólna lista Porozumienia i AgroUnii (1 proc. spadek o 1 pkt. proc.).

13 proc. odpowiadających nie jest zdecydowanych, kogo poprze w wyborach. To o 1 pkt. proc. więcej, niż w lutym.

Sondaż przeprowadzono w dniach 14-16 marca 2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Na pytanie o preferencyjne partyjne odpowiedziało 666 osób.