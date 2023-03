Co właściwie dzieje się teraz w Trybunale Konstytucyjnym?

Trybunał jest sparaliżowany otoczeniem zewnętrznym. Sędziowie nie rozumieją wagi tej instytucji, doprowadzając do uzewnętrznienia napięcia, które tam panuje. Zawsze w TK były jakieś tarcia, ale nigdy nie dochodziło do ich manifestacji. Sędziowie mieli różne poglądy, ale praca zawsze odbywała się w granicach zasad przyzwoitości i dyskursu światopoglądowego.

Na czym więc polega spór?

Zdaniem sędziów poprzedniej kadencji i większości prawników pani prezes Przyłębska nie została wybrana w odpowiedni sposób. Jej wybór został przegłosowany przez nowych sędziów, którzy nie nadali temu rangi uchwały Zgromadzenia Ogólnego. A w myśl ustawy takie zgromadzenie powinno zostać zwołane po to, by wybrać dwóch kandydatów, których później przedstawia się prezydentowi. Nie zrobiono tego. W 2016 r. uchwalono nową ustawę, która po raz pierwszy wprowadziła kadencyjność prezesa TK – na sześć lat. W związku z tym 20 grudnia 2022 r. Julia Przyłębska powinna opuścić stanowisko prezesa i zwołać Zgromadzenie Ogólne, żeby wybrać nowych kandydatów. Sześciu sędziów TK powołuje się teraz na ustawę o kadencyjności i domaga się ustąpienia pani Przyłębskiej. Sędziów w TK jest piętnastu, z czego sześciu się wyłamało, a dwóch się waha. Wywołało to niesamowity zamęt i paraliż. Pojawiło się pytanie, czy TK jeszcze realnie istnieje. Na pewno stoi budynek i są ludzie, którzy biorą pensje, ale w gruncie rzeczy nie widać żadnego działania tej instytucji.

Na ten miesiąc TK ma do rozpatrzenia jedną sprawę.

Tak, chodzi o nowelizację ustawy o SN. Ta sprawa powinna być rozpatrzona w maksimum dwa–trzy miesiące, ale nie wiadomo, czy tak będzie.

Czy sytuacja w TK jest odbiciem polityki? A może wniosek prezydenta jest pochodną tego, co dzieje się w Trybunale?

Sytuacja, którą mamy od 2016 ., jest ewidentnie pochodną polityki. Dopuszczono do tego, że trzech sędziów, którzy prawidłowo zostali wybrani, nie zostało zaprzysiężonych przez prezydenta. Stało się tak, ponieważ obóz pana Kaczyńskiego podjął konkretną polityczną decyzję – ten ruch zrujnował TK. Po latach NSA – w jednym ze swoich orzeczeń – słusznie napisał, że „TK został trwale zainfekowany brakiem praworządności”.

Czy ten proces zaczął się, kiedy PO pod koniec rządów wybrała dwóch sędziów „na zapas”?

Nadużyli wtedy swoich kompetencji i źle zrobili. Ale nie było to jeszcze bezpośrednie wkroczenie polityki do TK. PO mogła wybrać trzech sędziów, a wybrała pięciu – naruszając prawo. Ale dopiero teraz wyraźnie widzimy, że na TK ciąży polityczna ręka.

Politycy obozu władzy z kamienną twarzą przekonują, że mamy do czynienia z poważnym sporem prawnym.

Spór jest polityczno-personalny. Nie ulega wątpliwości, że pan Bogdan Święczkowski jest prawą ręką Ziobry. Wiadomo też, że pan Piotrowicz i pani Pawłowicz to ludzie bezpośrednio związani z prezesem Kaczyńskim. Takie konotacje nie powinny mieć miejsca. Byłem wiceministrem w MSWiA, czyli członkiem rządu, ale osoby, które zaproponowały mnie na stanowisko prezesa TK, same były sędziami TK. To była decyzja merytoryczna. Mieliśmy wtedy inne mechanizmy.

— współpraca Karol Ikonowicz