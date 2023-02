Kwiatkowski był pytany o decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który nie podpisał nowelizacji przepisów m.in. o Sądzie Najwyższym, mającej odblokować środki z KPO i wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego to zrobił?



- PiS i prezydent Polaków nie kochają, zrobili absolutnie wszystko, żebyśmy nie dostali pieniędzy z KPO. Mówimy o miliardach euro. Te decyzje po piątkowej decyzji prezydenta jeszcze się bardziej oddalają. Gdyby to nawet było weto, Sejm może to weto odrzucić lub utrzymać. Skierowanie do TK, Trybunału Konstytucyjnego targanego takimi wewnętrznymi sprzecznościami, że dziś na pytanie czy w ogóle się tą sprawą zajmie ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, to wygląda kompletnie niepoważnie - odparł senator.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. ustawy o Sądzie Najwyższym Zależy mi na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki, dlatego nie zdecydowałem się na zawetowanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - powiedział w wieczornym orędziu Andrzej Duda.

- Politycznie to ruch katastrofalny w swoich następstwach. Jeżeli jest grupa sędziów TK, a w części neosędziów, która kontestuje mandat TK do kierowania pracami Trybunału, to tym bardziej powiedzą, że nie ma prawa zwoływać posiedzenia na którym ta sprawa miała by się rozstrzygać - dodał.



Kwiatkowski był następnie pytany po czyjej stronie postawił się prezydent decydując się na taki ruch?

- Po pierwsze postawił się przeciwko wszystkim obywatelom. W kontekście politycznym może chciał bardzo wyraźnie zaznaczyć w obozie PiS "jestem autonomiczny", "jestem samodzielny" - odparł.

Senator stwierdził przy tym, że prezydent mówiący, iż broni dziś swoich kompetencji opisanych konstytucji w przeszłości podejmował decyzje wbrew zapisom konstytucyjnym



- Obawiam się, że przy tej ekipie tych pieniędzy nie będzie - mówił też o środkach z unijnego Funduszu Odbudowy Kwiatkowski.



Zdaniem Kwiatkowskiego w najbliższym czasie rozpoczną się konsultacje w sprawie skierowanej do Trybunału ustawy i "nie tylko Julia Przyłębska będzie podejmować obiadem Jarosława Kaczyńskiego, ale i Jarosław Kaczyński będzie udawać się na podwieczorek do innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego".