Pytany, czy wierzy, że rząd PiS przez moment myślał o rozbiorze Ukrainy europoseł PO Radosław Sikorski powiedział w Radiu Zet, że jego zdaniem rząd "miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny".

Słowa byłego szefa MSZ wywołały falę komentarzy. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że wypowiedź Radosława Sikorskiego "nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy".

W sprawie wypowiedzi Sikorskiego głos zabrała była premier Beata Szydło.

– Ten zarzut jest obrzydliwy. To oburzające, tym bardziej że wypowiada to człowiek, który kiedyś był ministrem spraw zagranicznych w polskim rządzie czy ministrem obrony, marszałkiem Sejmu. Trudno tutaj zrozumieć, że mógłby on to zrobić bezwiednie czy z głupoty. Wydaje się, że takie słowa mógłby powiedzieć tylko ktoś, kto pracuje na rzecz innych, tych którzy życzą Polsce źle - powiedziała europosłanka PiS.

- Nie do końca byłam zdziwiona tym, co on w tej chwili wygaduje, zresztą nie jest to jego pierwsza wypowiedź. Proszę sobie przypomnieć, jak sugerował, że to Amerykanie uszkodzili Nord Stream 2. Bardzo chętnie te jego słowa są wykorzystywane i podchwytywane przez propagandę rosyjską. Więc tylko i wyłącznie możemy zacząć stawiać pytania i zapytać: kim pan jest, panie Sikorski? - dodała.