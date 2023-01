Posłowie koła Konfederacji - Krzysztof Bosak i Stanisław Tyszka - wystąpili na konferencji prasowej przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. - Spotykamy się, żeby ostrzegać o ustawie o totalnej inwigilacji Polaków, ustawie, która przechodzi proces legislacyjny - powiedział poseł Bosak, odnosząc się do projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, która - głosami PiS - na posiedzeniu Sejmu 13 stycznia nie została odrzucona w pierwszym czytaniu.

Reklama

- To ustawa, która umożliwia dziewięciu państwowym służbom szpiegowanie naszej komunikacji elektronicznej - oświadczył Bosak dodając, że ustawa daje służbom nowe uprawnienia.

- Dotychczas służby państwowe mogły słuchać naszych rozmów telefonicznych, uzyskiwać dane o lokalizacji naszych telefonów i czytać nasze SMS-y. Obecnie mają czytać wszystkie nasze komunikatory, mieć dostęp do danych z chmur, takich aplikacji jak Messenger, WhatsApp, Signal, Discord. Do tego wszystkiego służby chcą mieć dostęp, chcą mieć możliwość dostępu bez wiedzy pracowników - kontynuował.

Szef koła Konfederacji zaznaczył, że lista służb, które miałyby zyskać nowe uprawnienia jest "bardzo długa" i zawiera m.in. policję, Krajową Administrację Skarbową, CBA, Straż Graniczną, ABW, Żandarmerię Wojskową oraz Biuro Nadzoru Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Reklama

- Być może niektórzy z nas nie wiedzieli, że tyle służb może nas podsłuchiwać. PiS chce, żeby tyle służb miało dostęp do naszych danych, do danych naszej codziennej komunikacji. My się na to nie zgadzamy - oświadczył Krzysztof Bosak oceniając, że rządy PiS i Solidarnej Polski są "antyobywatelskie" i "zagrażają prywatności Polaków".

Czytaj więcej Polityka Władza sprawdzi, co robisz w internecie Zmiana prawa komunikacji elektronicznej i nowe narzędzia policji do inwigilacji pozwolą sprawdzić, co robimy w sieci. W roku wyborczym ma to duże znaczenie.

- Nie zamierzamy poprzestać na krytyce, podejmujemy akcję w całej Polsce. Pod biurami poselskimi PiS-u przeprowadzamy konferencje prasowe. Mamy przygotowaną petycję, mamy również przygotowane poprawki, które z tej ustawy o komunikacji elektronicznej będą te złe przepisy wykreślały - powiedział poseł Bosak.

Stanisław Tyszka ocenił, że omawiana ustawa "stała się ustawą o totalnej inwigilacji na stosunkowo późnym poziomie". - To jest wdrożenie dyrektywy unijnej, które było bardzo długo konsultowane, natomiast nie były konsultowane te przepisy, o których my tutaj dzisiaj mówimy, te przepisy dające bardzo szeroki zakres uprawnień służbom do inwigilacji Polaków. One zostały dopisane na etapie pokonsultacyjnym na prośbę Ministerstwa Obrony Narodowej i koordynatora ds. służb specjalnych - powiedział poseł Tyszka. Dodał, że proponowane w ustawie przepisy są sprzeczne z prawem unijnym oraz z polską konstytucją.

- Apelujemy do całej opozycji, podobnie jak do członków Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, żeby zagłosowali przeciwko łamaniu praw obywateli w tej ustawie - oświadczył Tyszka.

Reklama

Po konferencji posłowie Konfederacji udali się do siedziby PiS-u w celu złożenia dotyczącej ustawy petycji adresowanej do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.