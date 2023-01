Członek Rady Liderów Konfederacji był pytany, czy spór z Wolnościowcami zakończy się tym, że frakcja tworzona przez posłów Artura Dziambora, Dobromira Sośnierza i Jakuba Kuleszę (w przeszłości członków partii KORWiN, która obecnie funkcjonuje jako Nowa Nadzieja) odejdzie z Konfederacji.

Reklama

- To już zależy od Wolnościowców. Rzeczywiście, publicznie sygnalizują teraz swoją gotowość do odejścia z Konfederacji i obawiam się, że rzeczywiście mogą to zrobić - powiedział Sławomir Mentzen.

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem prezes partii Nowa Nadzieja zastrzegł, że nie zna planów Artura Dziambora i nie zamierza ten temat spekulować.

Mentzen odniósł się też do tematu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. - Sama ustawa o SN jest oczywiście w sposób jaskrawy sprzeczna z konstytucją, co do tego prawnicy nie mają żadnych wątpliwości - podkreślił. - Nie godzi się popierać ustawy tak jawnie niekonstytucyjnej - zadeklarował.

Reklama

Jacek Nizinkiewicz pytał, czy politycy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, którzy również krytycznie podchodzą do nowelizacji ustawy o SN, nie próbują "podbierać" Konfederacji wyborców. - Wydaje się, że próbują, ale oni chyba nie rozumieją, jakich my mamy wyborców - odparł Sławomir Mentzen.

Czytaj więcej Polityka Najnowszy sondaż. Rośnie poparcie dla trzech partii Wzrosło poparcie dla PiS, KO oraz Konfederacji. O ponad 8 pkt. proc. zmniejszyła się grupa niezdecydowanych wyborców - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET.

- Nasi wyborcy są zwolennikami tego, żeby podatki były niskie i proste, a Solidarna Polska przez ostatnie ileś lat komplikowała i podnosiła te podatki. Nasi wyborcy chcą, żeby sądy działały sprawnie, a Solidarna Polska od lat robi wszystko, żeby zniszczyć polski system sądownictwa. Konfederacja broni tego, żeby Polacy mieli prawo do prywatności, żeby politycy, urzędnicy, nas nie inwigilowali, a tutaj Solidarna Polska zamierza razem z PiS-em tę inwigilację wprowadzać - mówił Mentzen.

Nasi wyborcy chcą, żeby sądy działały sprawnie, a Solidarna Polska od lat robi wszystko, żeby zniszczyć polski system sądownictwa. Sławomir Mentzen

- Więc oni mogą próbować iść po nasz elektorat, widać to chociażby w internecie, (....) próbują nas imitować, natomiast robią to wybitnie nieudolnie, dlatego absolutnie nie obawiam się Solidarnej Polski - dodał.

Lider partii Nowa Nadzieja został zapytany o możliwość współpracy z Solidarną Polską w zakresie układania wspólnych list wyborczych.

Reklama

- Absolutnie nie będziemy startować razem z Solidarną Polską - zadeklarował Sławomir Mentzen. - Podejrzewam, że oni również nie będą samodzielnie startować, bo wiedzą, że dostaliby 1 procent, tak by ich przygoda z polityką się zakończyła - dodał.