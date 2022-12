Jak ocenił w Radiu Zet Tadeusz Cymański, opozycja swoją „pustkę programową i brak pomysłu na Polskę zastępuje ciągłymi atakami”. Zdaniem polityka Koalicja Obywatelska, „przy pomocy działań europejskich próbuje wpłynąć i wygrać ze Zjednoczoną Prawicą”. - To tu się rozegra walka przy urnie wyborczej, a nie w PE ich metodami - stwierdził.

Cymański, zapytany o nową ustawę dotyczącą Sądu Najwyższego, stwierdził, że ma co do niej „bardzo duże wątpliwości”. - Czytałem pobieżnie, rozmawiałem z kolegami wiceministrami i przykuwa uwagę od razu i budzą wątpliwości niektóre propozycje - zaznaczył.

Jak ocenił poseł, nowa ustawa, „w pierwszym czytaniu” jest dla Solidarnej Polski nie do przełknięcia. - Nie można ingerować w orzeczenia sądów, ale powiedzmy sobie szczerze, że są czasami takie werdykty, które nie tylko obrażają praworządność, ale też rozum - powiedział i zaznaczył, że „nie może być swawoli, że robią co chcą i wydają, co chcą, więc jakaś forma elementarna nadzoru musi nad tym być”.

- To nie jest weto Solidarnej Polski, tylko zdrowy rozsądek. Może kwestionować w danej, konkretnej sprawie, a nie dlatego, że ktoś został powołany sędzią w tym układzie, który się komuś nie podoba - podkreślił Cymański. - Budzi to moje wielkie wątpliwości, ale idąc za śladem nawet Jarosława Kaczyńskiego – czy możemy się zgodzić na to, by procedura powołaniu sędziów, po uznaniu kogoś sędzią przez prezydenta RP, może być podstawą do podważenia jego pracy? – zapytał polityk.