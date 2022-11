Mucha w programie „Onet Rano” przekonywała, że do zmian w rządzie może nastąpić „w krótkim czasie”. - To plotka, którą słyszę z różnych miejsc - podkreśliła.

- Myślę, że (Jarosław) Kaczyński jest w stanie zdecydować się na rząd mniejszościowy, bo oczywiście Zbigniew Ziobro nie będzie mógł głosować przeciwko temu rządowi - zauważyła posłanka Polski 2050. - Naprawdę bym tego nie wykluczała - dodała.

Według Muchy powodem wyrzucenia Solidarnej Polski z rządu ma być kwestia Krajowego Planu Odbudowy. - Jest sporo sygnałów, które świadczą o tym, że oni bardzo chcą sięgnąć po pieniądze, że bez tych pieniędzy będzie zapaść. A to by oznaczało, że to się może wydarzyć bardzo szybko. Turbulencje mogą się wydarzyć - mówiła.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek, że w tym tygodniu do Brukseli udaje się Szymon Szynkowski vel Sęk, nowy minister ds. europejskich. Jak przekazał sam minister, w środę ma dojść do rozmów „na wysokim szczeblu z przedstawicielami Komisji Europejskiej” w sprawie KPO.

- Myślę, że pan Szynkowski vel Sęk może się zobowiązać do różnych rzeczy, wrócić do Polski, a Ziobro będzie próbował to oprotestować i wtedy zostanie pożegnany - oceniła była minister sportu w rządzie PO-PSL.



O tym, że w koalicji rządzącej wróciła dyskusja o możliwości swoistego resetu z Unią Europejską, „Rzeczpospolita” informowała w końcówce października.

Układ sił w koalicji rządzącej sprawia, że jeśli nowa ustawa rzeczywiście pojawi się w Sejmie, to Nowogrodzka być może będzie musiała szukać wsparcia i głosów opozycji. Bo już teraz politycy Solidarnej Polski wprost deklarują, że żadne ustępstwa nie wchodzą w grę, a w obecnej chwili potrzebna jest bardzo twarda postawa ze strony rządu.