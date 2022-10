W niedzielę w nocy Boris Johnson przekonywał, że wycofuje się z walki o powrót na urząd premiera z poczucia odpowiedzialności za kraj. Prawda może być mniej budująca. Choć Johnson twierdził, że zdobył poparcie 102 deputowanych torysów, wystarczająco aby wziąć udział w batalii o najwyższy urząd w państwie, BBC mogło się ich naliczyć 56. Pozostali już wtedy zaczęli się skupiać wokół Rishi Sunaka.

42-letni polityki, najmłodszy premier w historii królestwa od Williama Pitta Młodszego (1783-1801) ledwie we wrześniu przegrał rywalizację z Liz Truss bo nie krył prawdy o bardzo trudnej kondycji finansowej kraju, w której nie ma miejsca na obniżanie podatków i mnożenie subwencji socjalnych bez pokrycia. Dziś to jednak jego atut bo po ataku rynków finansowych na funta i groźbie niewypłacalności kraju w ostatnich tygodniach Brytyjczycy szukają przywódcy, który wyprowadzi kraj na prostą.

W poniedziałek o trzeciej popołudniu okazało się więc, że tylko Sunak zdobył wystarczająco duże poparcie ze strony deputowanych i rozstrzygnie przez 80 tysięcy szeregowych członków Partii Konserwatywnej nie jest już potrzebne. Wówczas jedyna jego rywalka, przewodnicząca Izby Gmin Penny Mordaunt, przyznała, że nie przekonała wystarczająco wielu deputowanych do swojej kandydatury.

- Obiecuję wam integralność, profesjonalizm i odpowiedzialność na każdym szczeblu władzy - zapowiedział nowy szef rządu najwyraźniej robiąc aluzję do znanego z chaotycznego sposobu sprawowania władzy przez swojego poprzednika.

Plany gospodarcze Sunaka, od początku 2020 r. ministra finansów, są znane. Zapowiedział on, że miejsca na obniżenie podatków nie będzie do 2029 r. A i wówczas ma to być zmiana skromna (np. 20-procentowa stawka PIT ma spaść do 16 proc.). Teraz priorytetem państwa stanie się zbicie inflacji. Nowy premier chce także ograniczyć wydatki państwa, w tym na administrację. Zapowiada doprowadzenie do pełnej niezależności kraju do 2045 r. m.in. poprzez powrót do technologii łupkowego wydobycia gazu i rozbudowy energetyki jądrowej. Sunak, choć sam pochodzi z rodziny imigranckiej, jest też zdecydowany do zmiany zaostrzenia polityki migracyjnej, w tym niezwykle kontrowersyjnego wysyłania upominających się o azyl do ośrodków w Rwandzie.

Wiadomość u zwycięstwie Sunaka rynki finansowe przyjęły z pewną ulgą: rentowność brytyjskich, 10-letnich obligacji spadło poniżej 4 procent. To przeszło dwa razy mniej, niż ten wskaźnik wynosi porównywalnych papierów dla Polski.

Ale przed Sunakiem stoi poza uzdrowieniem gospodarki też ogromne wyzwanie uratowanie samej Partii Konserwatywnej przed wyborami za dwa lata. Na razie może na liczyć na ledwie 19 proc. Poparcie wobec 56 proc. Dla laburzystów (YouGov).

Mniej jasne są natomiast plany nowego premiera w sprawach zagranicznych bo do tej pory zajmował się kwestiami wewnętrznymi. Zapewnił on co prawda, że pod jego rządami Londyn pozostanie „największym sojusznikiem Ukrainy”. Jednocześnie jednak mówi się, że Sunak chce zablokować plany ministra obrony Bena Wallace’a zwiększania wydatków na obronę do 3 proc. PKB. Jego zdaniem Wielkiej Brytanii dziś na to nie stać.