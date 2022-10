- Przygotowaliśmy propozycję obniżającą ceny energii dla Polaków. Projekt będzie prezentowany z intencją, by stał się przedmiotem najpierw prac rządu, a później Sejmu - mówi nam jeden z naszych rozmówców z Solidarnej Polski.

Konwencja odbywa się w tygodniu, w którym doszło do odejścia z rządu ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego. A do tego od kilkunastu miesięcy wzywali politycy Solidarnej Polski. I to będzie niewątpliwie polityczne tło samego wydarzenia, które poza transmisją w mediach społecznościowych i tradycyjnych ma być również transmitowane na Tiktoku, gdzie obecni są politycy Solidarnej Polski, Patryk Jaki czy Janusz Kowalski.

W trakcie konwencji ma być mowa również o wynikach zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem „W obronie chrześcijan”, która - o czym mówili już politycy SP - przyniosła 400 tys. podpisów. Projektem zajmie się teraz Sejm.