Donald Tusk w sobotę spotkał się z mieszkańcami Kluczborka w województwie opolskim. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy.

- Kiedy dotknie się konkretu, to ludzie zaczynają naprawdę rozumieć ile zła zrobili rządzący odwracając się plecami do Europy i rezygnując z pieniędzy, które są waszymi pieniędzmi - mówił były premier i dodawał, że rządzący zablokowali pieniądze, które należały się obywatelom.

- Wyobraźcie sobie tu, w Kluczborku 500 mln zł, które w Europie czekają dokładnie na to, abyśmy je wzięli i wydali tu, w tym powiecie - kontynuował.

- Są ludzie niekompetentni jak Sasin, są ludzie zupełnie niesamodzielni jak (premier Mateusz) Morawiecki, czy ludzie sprawiający wrażenie jakby byli nie z tego świata, tak jak Glapiński. Ale oprócz niekompetencji i takiego szaleństwa politycznego jest też metoda - to odwracanie się rządu PiS od Europy nie jest przypadkowe, to nie są jakby błędy tylko to jest intencjonalne - powiedział Tusk.

- Kiedyś Jarosław Kaczyński w mojej obecności powiedział i powtarzał to później wielokrotnie, że warto być w UE tylko dlatego, bo stamtąd można dostać pieniądze. Że nie ma żadnego innego powodu dla którego warto być w UE. Oni zablokowali te pieniądze i powtarzają każdego dnia, że Polska sobie poradzi bez pieniędzy europejskich, zapominając, że to są polskie pieniądze, bo jesteśmy częścią UE. Ale to też znaczy (...) że tam naprawdę oni myślą o tym, jak wyprowadzić Polskę z UE. To, że oni blokują pieniądze europejskie jest takim pilotażem - dodał.

- Trybunał Stanu to jest pieszczota. Oni będą siedzieć a nie, że odbierze im się prawo do kandydowania. Mam nadzieję, że wspólnie doprowadzimy do tego. W domu już swoje oberwałem i mnie z tej drogi już nic nie zawróci - zapowiedział Tusk.