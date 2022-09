Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 196 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski był pierwszym zagranicznym przywódcą, który odbył rozmowę telefoniczną z nowo wybraną brytyjską premier, Liz Truss.

Szef gabinetu premiera Japonii, Fumio Kishidy, Hirokazu Matsuno w środę mówił, że władze sprawdzają rosyjski trop jeśli chodzi o atak na rządowe strony.



Obecnie wszystkie zaatakowane strony są już dostępne - zaznaczył Matsuno.

Według japońskiego rządu atak nie pociągnął za sobą wycieku żadnych danych. Obecnie strona japońska sprawdza czy strony padły ofiarą ataku DDoS - to rodzaj ataku polegający na wysłaniu jednocześnie bardzo wielu zapytań o treści na stronie, co doprowadza do przeciążenia serwera.

Rozumiemy, że grupa hakerska (Killnet) groziła cyberatakami grupie krajów i że niektórzy łączą ją z rosyjskim rządem Hirokazu Matsuno, szef gabinetu premiera Japonii

W mediach społecznościowych do ataku przyznała się rosyjska grupa hakerów Killnet - poinformował japoński nadawca publiczny, NHK.



Matsuno poinformował, że rząd Japonii na razie nie potwierdził czy to właśnie atak hakerów z Killnetu doprowadził do tego, że rządowe strony były niedostępne.



- Rozumiemy, że grupa hakerska (Killnet) groziła cyberatakami grupie krajów i że niektórzy łączą ją z rosyjskim rządem. Jako rząd Japonii nie będziemy na to odpowiadać - oświadczył Matsuno.



Po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą Japonia znalazła się w gronie państw, które nałożyły sankcje na Rosję.