Podobnie jak inne siły polityczne, Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska finalizują przygotowania do nowego sezonu politycznego. Jeden z jego elementów ujawnił w trakcie debaty na Campus Polska Przyszłości w środę lider PO Donald Tusk. – W październiku odbędzie się wielka konferencja programowa – powiedział Tusk w swoim wystąpieniu otwierającym dyskusję. Lider PO mobilizował też w swoim wystąpieniu słuchaczy i podkreślał, że kluczowe jest to, aby nigdy nie tracić wiary w zwycięstwo. Tusk zadeklarował też – w odpowiedzi na jedno z pytań – że nie ma alternatywy w walce z ociepleniem klimatu dla budowy elektrowni jądrowej. Wrócił też do postulatu KO 20-proc. podwyżek dla sfery budżetowej.

W trakcie spotkania padła też istotna politycznie deklaracja dotycząca list wyborczych. Donald Tusk zapowiedział, że poglądy dotyczące aborcji będą istotne jeśli chodzi o ich konstruowanie. Przypomniał też deklarację PO o aborcji do 12. tygodnia. – Nie będę chciał się później wstydzić dlatego, że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list — powiedział.

Debata z udziałem byłego premiera oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego była ostatnim politycznym akcentem kończącego się już Campus Polska Przyszłości. Jego organizatorzy zadeklarowali już oficjalnie, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja.

Polityczna jesień dla PO to również posiedzenie Rady Krajowej – które ma odbyć się we wrześniu lub na początku października. W trakcie poprzednich posiedzeń Tusk i politycy PO kreślili w ich trakcie strategiczne plany na przyszłość.

Jak słyszymy z Platformy, na ukończeniu są wewnętrzne prace nad specjalnym narzędziem przeznaczonym dla polityków PO, które ma pomóc w optymalizacji pracy w terenie i w koordynacji spotkań oraz politycznej aktywności. O pracach nad aplikacją kilka miesięcy temu informował jako pierwszy portal OKO.press. Teraz PO ma zyskać narzędzie, które pokaże dane z całej Polski dotyczące zaangażowania parlamentarzystów. To narzędzie umożliwi jego bezpośrednią ocenę i kierowanie sił oraz środków w konkretne miejsca w Polsce.

Politycy PO podkreślają też, że po zorganizowanej z dużym rozmachem konwencji w Radomiu na początku lipca nie było żadnej pauzy ani w spotkaniach „w terenie” pod szyldem #1000Spotkań, cały czas na różnych spotkaniach w Polsce był też przewodniczący Tusk. We wrześniu, jak i w kolejnych miesiącach obydwa cykle spotkań i rozmów mają być kontynuowane. Tusk w ostatnich miesiącach szczególny nacisk kładł na rozmowy w średnich i mniejszych miejscowościach.

W kalendarzu politycznym Platformy są też kolejne spotkania z cyklu MeetUp – Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej. Kolejne planowane jest we Wrocławiu 23–25 września. Są one przeznaczone są dla młodych ludzi przede wszystkim ze środowiska Koalicji Obywatelskiej. Trwają też prace zespołu roboczego powołanego przez sejmową opozycję oraz samorządowców, który ma zająć się uzgodnieniem zasad, jeśli chodzi o przygotowanie 100 nazwisk kandydatów i kandydatek do Senatu w ramach paktu senackiego. Ale nasi rozmówcy zarówno z PO, jak i innych partii opozycyjnych przestrzegają, że te ustalenia zabiorą jeszcze czas.