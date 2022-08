Rozpoczynający się w piątek w Olsztynie Campus Polska Przyszłości to już druga edycja wydarzenia, które organizuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego środowisko. Campus kierowany jest do młodych ludzi – przede wszystkim spoza polityki – i potrwa do czwartku 1 września. W tym roku weźmie w nim udział około 1300 uczestników. Organizatorzy planują serię debat, spotkań, warsztatów i prelekcji – w kilku osiach tematycznych, od spraw gospodarczych, przez kwestie klimatyczne, geopolityczne, technologiczne, społeczne, jak i kwestie wykluczenia w Polsce, zarówno pod względem etnicznym, jak i społecznym. – Różnorodność to jeden z ważniejszych wątków Campusu – mówi nam jeden z organizatorów.

Gośćmi Campusu będą też politycy sejmowi. W ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy i wiceszef PO Rafał Trzaskowski potwierdził, że jego zaproszenie przyjęli lider PO Donald Tusk, lider Polski 2050 Szymon Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk i lider ludowców byli już gośćmi Campusu w ubiegłym roku. W Olsztynie będą też posłowie i posłanki z różnych klubów sejmowych, łącznie około 80 parlamentarzystów. Jednym z posłów uczestniczących w Campusie będzie też Zbigniew Girzyński z koła Polskie Sprawy, które niedawno ogłosiło współpracę z rządem. – Ważne było dla nas to, że Girzyński jest niezależny w swoich poglądach i potrafi być krytyczny również wobec rządu. Zależy nam na tym, by formuła debaty w ramach Campusu była jak najszersza – mówi nam jeden z organizatorów. W Olsztynie pojawią się też m.in.: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Izabela Leszczyna z PO czy Hanna Gill-Piątek z Polski 2050 Szymona Hołowni. Zaproszeni przez Trzaskowskiego byli też liderzy Lewicy.

Każdy z liderów partii politycznych będzie w podobnym formacie debatował wspólnie z Rafałem Trzaskowskim i z młodymi ludźmi, uczestnikami Campus Polska Przyszłości. W ubiegłym roku w tym formacie na inaugurację Campusu debatowali Trzaskowski i Tusk, co przyciągnęło uwagę mediów ogólnokrajowych, podobnie jak debata z udziałem Kosiniaka-Kamysza. – Wszyscy są równo traktowani, z każdym rozmawialiśmy indywidualnie warunki uczestnictwa, staraliśmy się spełnić ich oczekiwania – mówi nam jeden z polityków zaangażowanych w Campus.

Mówców i prelegentów jest ponad 400, w tym goście zagraniczni, samorządowcy i nie tylko. Już kilka miesięcy temu organizatorzy ogłosili, że w Olsztynie pojawi się np. ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, jak również ambasador Wielkiej Brytanii Anna Clunes, a także ambasadorowie Kanady, Norwegii i Szwecji.

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej’, gościem Campusu będzie też były premier Belgii Guy Verhofstadt, który będzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym o „Europie przyszłości” razem z Rafałem Trzaskowskim i byłym szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Całość Campusu uzupełniają wydarzenia kulturalne, jak koncerty i spektakle teatralne. To wszystko sprawia, że Campus w tym roku poza wydarzeniem skierowanym do szerokiej grupy młodych ludzi będzie też swoistym rozpoczęciem nowego sezonu politycznego dla sejmowej opozycji.