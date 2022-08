Socjaldemokratyczna minister gimnazjów Aida Hadzialic musiała podać się do dymisji, gdy policja przyłapała ją na prowadzeniu auta z 0,2 promila alkoholu we krwi. Szefowa resortu kultury Cecilia Stegö Chilò z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej ustąpiła już po dziesięciu dniach sprawowania urzędu, gdy media ujawniły, że nie płaciła telewizyjnego abonamentu. Jej koleżanka Maria Borelius, minister handlu zagranicznego, po podobnie krótkim pełnieniu funkcji podała się do dymisji, bo zatrudniała pomoc domową na czarno. Minister mieszkalnictwa i rozwoju miast Mehmet Kaplan z ugrupowania Zieloni był zmuszony złożyć rezygnację ze stanowiska, gdy się okazało, że był na kolacji z członkami tureckiej organizacji Szare Wilki. Szare Wilki to prawicowi ekstremiści oskarżeni o morderstwa i czyny z użyciem przemocy. Zaufanie do Kaplana zanikało przez dłuższy czas. Była też socjaldemokratyczna minister Laila Freivalds, która ustąpiła ze stanowiska szefowej MSZ po prawdziwym faux pas. Podlegli jej urzędnicy kazali bowiem wyłączyć portal opozycyjnej partii. Wyjątkiem od reguły jest szef resortu sprawiedliwości socjaldemokrata Morgan Johansson, który, mocno krytykowany za fiasko deportacji, niezastopowanie przemocy gangów i nieudolną walkę z protestami przeciwko paleniu Koranu, uniknął wotum nieufności w parlamencie jedynie jednym głosem przewagi.