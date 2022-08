Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, likwidująca Izbę Dyscyplinarną, nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w rozmowie z "DGP".

Z jej słów wynika, że bez rozwiązania tego problemu nie dojdzie do wypłaty Polsce środków z KPO. Niezależnie od tego, bezzwrotne dotacje dla Polski i tak zostaną zmniejszone o 1,3 mld euro.

O stanowisko Kancelarii Prezydenta zapytano Pawła Szrota, szefa gabinetu Andrzeja Dudy.

- Nazwałbym przedstawieniem to, co teraz się dzieje po stronie instytucji europejskiej. Nie są to fakty budujące. Pan prezydent już zapowiedział, że on właściwie swoją aktywność zamknął w zakresie, ustawa została przyjęta, została zaprezentowana instytucją Unii Europejskiej, do pewnego momentu rozwiązania w tej ustawie były przyjmowane bardzo dobrze. Dlaczego to się zmieniło, dobre pytanie - powiedział w rozmowie z TVP.

- To potwierdza, że polityka jest sztuką kompromisu, a jeśli niektórzy nie rozumieją czym jest kompromis, że polega on na ustępstwach z jednej czy drugiej strony, to wypada nad tym tylko załamać ręce. Pan prezydent uważa, że pieniądze te powinny zostać Polsce przyznane, bo nie ma żadnych innych powodów - dodał.