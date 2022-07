Barbara Nowacka: 8 godz. pracy bardzo często po prostu nieefektywne

Propozycja Donalda Tuska, dotycząca czterodniowego dnia pracy, to „szukanie sposobu, co zrobić, by tam, gdzie wchodzą maszyny, ludzie mieli przestrzeń i czas na pracę, żebyśmy nie wypychali ludzi poza krwioobieg społeczny” - przekonywała w rozmowie z Onetem Barbara Nowacka, przewodnicząca ugrupowania Inicjatywa Polska.