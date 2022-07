Czarnek był w poniedziałek pytany w TVP Info o słowa Donalda Tuska, który przed tygodniem na konwencji PO w Radomiu zapowiedział, że jeśli wygra wybory, to „wyprowadzi Adama Glapińskiego z NBP”. Zdaniem lidera Platformy „nie potrzeba do tego ustawy”. Tusk zapowiadał też ostatnio, że „nowa władza szybko podejmie cały zestaw decyzji - mniej rządowych, a bardziej parlamentarnych - dotyczących między innymi odbudowy wymiaru sprawiedliwości, w tym Trybunału Konstytucyjnego i niezależnej prokuratury, a także przywrócenia publicznej roli mediom".

Reklama

- To zapowiedź rewolucji i zamachu stanu. To jest zupełnie oczywiste - stwierdził na antenie TVP Info minister edukacji. - Platforma Obywatelska i Donald Tusk realizują dokładnie zapowiedź pana (Janusza) Palikota jeszcze sprzed parunastu miesięcy, który stwierdził, że trzeba kłamać, kłamać i jeszcze raz kłamać, bo inaczej wyborów się nie wygra. I oni dzisiaj kłamią, kłamią, jeszcze raz kłamią, bo wiedzą, że wyborów nie wygrają inaczej. W związku z tym absolutnie tworzą alternatywną rzeczywistość, a jednocześnie zapowiadają zamach stanu i rewolucję. No bo cóż to jest, kiedy Tusk mówi, że jeśli ta władza nie zniknie, to oni wyjdą na ulice? Zapowiada zamach stanu. A jeśli oni wygrają, to nie trzeba będzie zmieniać prawa, tylko wyprowadzą z gabinetów Narodowego Banku Polskiego pana prezesa (Adama) Glapińskiego jako rzekomo nielegalnie wybranego - przekonywał widzów.

- To jest zapowiedź działania absolutnie niepraworządnego, działania polegającego na gwałceniu przepisów prawa i porządku prawnego, czyli czegoś, co de facto Platforma wraz z Unią Europejską dzisiaj robią, bo dzisiaj Unia Europejska wraz z Platformą, wraz z opozycją polską w UE łamie przepisy prawa, łamie praworządność - mówił Czarnek, dodając, że „tak niepraworządnego tworu, jak Unia Europejska, tak niepraworządnego działania, jak Komisji Europejskiej, tak niepraworządnego i zdradliwego działania, jak polskiej opozycji za granicą, nigdy nie widzieliśmy, żaden kraj takiej opozycji nie ma”.

- Można skłamać, a później powielać kłamstwo w przestrzeni publicznej po to, żeby uzyskać tylko i wyłącznie efekty doraźne, polityczne. Taki jest Tusk, taka jest Platforma - zero programu, zero jakichkolwiek wizji na przyszłość, tylko zapowiedź rewolucji, zamachu stanu i kłamstwo na kłamstwie - ocenił Przemysław Czarnek.