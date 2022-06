„Samorząd OdNowa” – pod takim hasłem w poniedziałek odbyła się samorządowa konferencja stowarzyszenia OdNowa, na którego czele stoi wiceszef MON Marcin Ociepa. Stowarzyszenie jest jednym z koalicjantów tworzących układ rządzący, a konferencja stanowiła swoistą zapowiedź nie tylko tego, jaką pozycję w koalicji pełni i chce pełnić OdNowa, ale też kilku tematów zbliżających się powoli wyborów samorządowych – przynajmniej jeśli chodzi o koalicję rządzącą.

Reklama

W trakcie swojego wystąpienia wiceminister Ociepa podkreślał rolę samorządu i współpracy na linii rząd–samorząd. Jak mówił, potrzebna jest „synergia" między rządem a samorządem, a dla rozwoju państwa kluczowa jest właśnie ta współpraca.

OdNowa jako środowisko polityczne od chwili powstania w ubiegłym roku uderza w nieco inne tony niż rdzeń PiS, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie europejskie, gospodarcze i samorządowe. Poniedziałkowa konferencja była pomyślana jako krok w tym właśnie kierunku – obliczony strategicznie na kolejne wybory samorządowe. To miał być kolejny etap budowy swoistej platformy porozumienia zwłaszcza z grupą niezaangażowanych politycznie, niezależnych samorządowców, przede wszystkim prezydentów średnich i dużych miast.

W poniedziałek w Sali Kolumnowej w Sejmie pojawili się – jako prelegenci w kolejnych panelach dyskusyjnych, dotyczących wyzwań stojących przed samorządowcami – m.in. prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, prezydent Przemyśla Wojciech Bakun czy prezydent Puław Paweł Maj oraz burmistrzowie, wójtowie z całego kraju. Jak mówią nam organizatorzy, łącznie w Warszawie pojawiło się blisko 300 osób. W trakcie konferencji głos zabrał też przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Paweł Sałek (jest też radnym w sejmiku woj. łódzkiego).

Samorządowcy wysłuchali też wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu podkreślał między innymi, że widzi więcej przestrzeni do współpracy niż rywalizacji rządu z samorządem. Morawiecki wspominał też wielokrotnie o Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, który – jak podkreślił – ma wyrównywać „pole gry” dla mniejszych i średnich ośrodków w Polsce. Politycy PiS w kuluarach podkreślają od wielu miesięcy, że inwestycje finansowane z tego funduszu będą politycznie bardzo istotne w trakcie nadchodzącej kampanii samorządowej (i sejmowej do pewnego stopnia też).

Reklama

Nie ma w tej chwili pewności co do kwestii zasadniczej, która dotyczy terminu wyborów. PiS forsuje przesunięcie wyborów samorządowych o co najmniej pół roku – na wiosnę 2024 roku. Nie zgadza się na to opozycja, przeciwni są też związani z opozycją samorządowcy – głównie prezydenci dużych miast. Ustawę przesuwającą wybory musi podpisać prezydent, aby do takiego przesunięcia rzeczywiście doszło. Jeśli do tego dojdzie, to i tak kampania sejmowa i samorządowa będą się w dużej mierze nakładać na siebie w 2023 roku.

Do wyborów szykuje się też PiS. Najpewniej w środę dojdzie do długo przesuwanej zmiany w rządzie – odejdzie z niego wicepremier, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Jarosław Kaczyński, żeby móc skupić się w pełni na przygotowaniach partii do nadchodzącego cyklu kampanii wyborczych.