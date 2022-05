Sprawa zmian w ordynacji wyborczej budzi w ostatnich dniach wiele emocji. Według spekulacji, PiS miałoby się przymierzać na przykład do zmiany w Senacie i powrotu do systemu okręgów wielomandatowych (wybory do Senatu od 2011 r. odbywają się w systemie jednomandatowym). Politycy PiS oficjalnie jednak deklarują, że żadnych decyzji ani takich planów nie ma. Takim zmianom stanowczo sprzeciwiają się przedstawiciele różnych partii sejmowej opozycji.

- Wydaje mi się, że to wymaga bardzo takiego dużego namysłu - komentowała we wtorek w Radiu Wrocław Joanna Lichocka, podkreślając, że „nie ma w tej chwili żadnego poważnego projektu zmiany ordynacji i nie ma żadnej decyzji politycznej, żeby tę ordynację zmieniać”.

- Tutaj jest oczywiście pytanie o to, czy podział na większą liczbę okręgów nie dałby takiego większego związku parlamentarzysty z wyborcami. Tzn. wtedy dany poseł byłby wybierany w ramach 3-4 powiatów, a nie tak jak w tej chwili średnio 10-11, bo tak okręgi wyborcze mniej więcej, taką liczbę powiatów mają. To jest jakby na dużo mniejszym terenie dany parlamentarzysta najpierw walczył o głosy, a potem dbał o interesy tego terenu - mówiła posłanka PiS, zaznaczając, że „można się zastanowić, czy ten podział np. na 100 okręgów, o którym się od czasu do czasu spekuluje, nie byłby takim rozwiązaniem, który by właśnie zbliżał bardziej posłów do swoich wyborców”.

Lichocka stwierdziła, że „w tej chwili nie ma żadnej decyzji”, a z ewentualnymi zmianami należy „bardzo ostrożnie postępować”, ponieważ dzięki obecnej ordynacji „wszystkie siły polityczne znaczące są reprezentowane” w Sejmie. - Także tutaj każda zmiana mogłaby ten system, ten mechanizm poważnie zachwiać - tłumaczyła.

Polityk PiS zadeklarowała, że jest przeciwniczką ordynacji większościowej i okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu. - One premiują wtedy największych i najsilniejszych, zupełnie wycinając mniejsze ugrupowania, czy środowiska, które są o mniejszej sile reprezentacji, ale jednak chcą mieć swój głos w parlamencie. Także wydaje mi się, że to są spekulacje i nie ma żadnych przymiarek do zmian - podsumowała Joanna Lichocka.