W wyborach parlamentarnych na Węgrzech wybierano 199-osobowy parlament. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 6:00 i zamknięte o godz. 19:00. Uprawnionych do głosowania było ponad 8,2 mln obywateli Węgier. Jak dotąd przeliczono ponad 43 proc. głosów. Według tych niepełnych wyników, rządząca koalicja Fidesz-KNDP otrzymała 56,11 proc. głosów, zaś zjednoczona opozycja - 32,19 proc. Takie wyniki oznaczałyby 134 mandaty dla formacji Viktora Orbána i 58 dla opozycji. Do parlamentu może też wejść 7 przedstawicieli prawicowego Ruchu Nasza Ojczyzna (Mi Hazánk).



Viktor Orbán i jego Fidesz - w koalicji z Chrześcijańsko-Demokratyczną Partią Ludową - rządzą na Węgrzech od 2010 r. W niedzielnych wyborach szef węgierskiego rządu ubiegał się o szansę na czwartą z kolei i piątą w ogóle kadencję. By odebrać Orbánowi władzę, węgierska opozycja po raz pierwszy zjednoczyła się. Sześć zróżnicowanych ideologicznie i programowo partii - Koalicja Demokratyczna, Jobbik, Momentum, Dialog, Polityka Może Być Inna oraz Węgierska Partia Socjalistyczna - wystawiło jedną listę Wspólnie dla Węgier. Wspólnym kandydatem opozycji na premiera został Péter Márki-Zay, burmistrz Hódmezővásárhely.

Na Węgrzech obowiązuje większościowo-proporcjonalny system wyborczy. W 199 osobowym parlamencie zasiada 106 posłów wybranych w okręgach jednomandatowych, zaś pozostali wyłaniani są w głosowaniu na partyjne listy krajowe. Wyborcy mają więc dwa głosy - jeden dla kandydata w okręgu jednomandatowym, drugi na listę partyjną. W jednomandatowych okręgach nie następuje wyłącznie wyłonienie zwycięzcy, czyli posła. Nadwyżkę głosów, ponad liczbę potrzebnych mu do zwycięstwa, otrzymuje jego partia figurująca na liście krajowej. W poprzednich wyborach w 91 okręgach jednomandatowych wygrał kandydat Fideszu, co przełożyło się na większość konstytucyjną w parlamencie dla formacji Orbána. Teraz we wszystkich jednomandatowych okręgach zjednoczona opozycja wystawiła wspólnych kandydatów.

Podczas kampanii opozycja deklarowała, że w przypadku jej zwycięstwa Węgry przyjmą euro, a obywatele będą mieli możliwość w referendum zdecydować w sprawie nowej konstytucji. Márki-Zay mówił, że po odsunięciu Fideszu od władzy przywrócona zostanie niezależność mediów, samorządów i sądów. Po inwazji Rosji na Ukrainę polityka wschodnia Węgier stała się jedym z głównych tematów kampanii wyborczej. Viktor Orbán oświadczył, że w wojnie Rosji z Ukrainą "Węgry są po węgierskiej stronie". - Jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji, ale stoimy po stronie Węgier i patrzymy na sytuację węgierską głową i z węgierskiej perspektywy - zaznaczył.

Sondaże wskazywały, że po wyborach parlamentarnych na Węgrzech Viktor Orbán utrzyma władzę i pozostanie premierem. Z badań wynikało, że w ostatnim tygodniu przewaga Fideszu nad opozycją wzrosła (średnia różnica z sondaży ośmiu najważniejszych instytutów wyniosła 5,3 pkt proc. na korzyść rządzącej koalicji).