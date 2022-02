We wtorek 22 lutego kolejne z całego cyklu spotkań prezydenta Andrzeja Dudy wokół nowelizacji prawa oświatowego zwanej lex Czarnek. Tym razem prezydent spotka się z samorządowcami z trzech organizacji: z ruchu „TAK! Dla Polski" oraz z przedstawicielami Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. – Wskażemy argumenty przemawiające za tym, by prezydent zawetował lex Czarnek. Ta nowelizacja nie rozwiązuje żadnych problemów w systemie edukacji. Dzieli, zamiast łączyć. Warto, aby wspólnie wypracować nowe rozwiązania i samorządy mogą tu połączyć siły z prezydentem RP – mówi nam prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, który koordynuje spotkanie po stronie samorządowej.

Prezydent ma czas do 3 marca na podjęcie decyzji. Z ustaleń „Rzeczpospolitej" wynika jednak, że najpewniej nie wykorzysta swojego czasu w całości, a decyzja – jedna z ważniejszych w tej kadencji – zapadnie już w nadchodzącym tygodniu.

Wahanie i rozmowy

Lex Czarnek jest przedmiotem intensywnych i w zasadzie bezprecedensowych konsultacji w Pałacu Prezydenckim. Z posłankami Koalicji Obywatelskiej spotkała się w tej sprawie pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, doszło również do rozmowy prezydenta i pierwszej damy (która sama jest nauczycielką) z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Minister w Kancelarii Prezydenta RP Bogna Janke spotkała się też z przedstawicielami i przedstawicielkami koalicji Wolna Szkoła, która od wielu miesięcy prowadzi – razem z innymi środowiskami – kampanię przeciwko ustawie. Z ich relacji ze spotkania w ubiegłym tygodniu wynika, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji. Nasi rozmówcy wskazują, że prezydent może np. wysłać część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego.

Presję na weto od miesięcy wywierają nauczyciele, uczniowie, środowiska samorządowe i politycy. Cały czas pojawiają się nowe inicjatywy, np. akcja „Kultura dla edukacji", w której w mediach społecznościowych znane postacie ze świata kultury przekonują i apelują o weto. Akcję zainicjowali nauczyciele i nauczycielki z Protestu z Wykrzyknikiem, który działa w ramach Wolnej Szkoły.

Opozycja na weto mocno liczy, a jej przedstawiciele i przedstawicielki zwracają uwagę, że PiS zamroziło w Sejmie ustawę przygotowaną przez prezydenta jeszcze z 2020 r., która umożliwiała rodzicom w każdej szkole decydowanie – poprzez swoiste referendum – o tym, jaka organizacja społeczna może przygotowywać w szkole dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, zwracają jednak uwagę, że prezydent ma dobre relacje z ministrem nauki i oświaty. – To oczywiście niczego nie przesądza. Prezydent się waha, co zrobić. Wariant z Trybunałem Konstytucyjnym wydaje mi się prawdopodobny – twierdzi nasz informator z klubu PiS. Inny nasz rozmówca – ważny polityk PiS znający sytuację – twierdzi, że chociaż oczekiwanie na decyzję prezydenta jest, to jednocześnie zbyt wielkich obaw o weto nie ma.

Prezydent Andrzej Duda w ostatnich miesiącach wielokrotnie jednak zaskakiwał PiS, tak było w sprawie lex TVN (weto) albo przy okazji sporu o sądownictwo, gdy Pałac Prezydencki przygotował własną ustawę.

W Sejmie cisza

Gdy rozmawiamy z politykami PiS oraz opozycji w sprawie ustawy, to uderza fakt, że w klubie PiS sprawa nie budzi zbyt wielkich emocji, w przeciwieństwie do ław opozycyjnych. – To niszowy temat, u nas zajmuje się tym tylko kilka osób – kwituje jeden z posłów PiS, gdy pytamy o to, czy i jakie są oczekiwania wobec decyzji prezydenta. Inny nasz rozmówca powiedział wprost, że w obliczu licznych kryzysów, również wewnętrznych oraz napięć w samym klubie i między koalicjantami (na przykład na tle wspomnianej wcześniej zmiany w sądownictwie), temat ustawy, jak i potencjalnego weta prezydenta nie zajmuje władz PiS. Inaczej było z lex TVN, który dla Nowogrodzkiej był jednym z kluczowych projektów politycznych w ubiegłym roku.

Sam minister Przemysław Czarnek zachowuje spokój. – Jestem dobrej myśli, że pan prezydent podpisze ustawę, ale to jest jego suwerenna i autonomiczna decyzja – powiedział w ubiegłą środę.

A nazwisko ministra Czarnka pojawia się w nowych kontekstach, również wybiegających w przyszłość. Np. jak pod koniec stycznia napisało „Wprost", w PiS ruszyły nieformalne prawybory, które mają wyłonić kandydata lub kandydatkę na prezydenta Polski w 2025 roku. Jednym z nazwisk, które się pojawia w tych wstępnych dyskusjach w środowisku PiS, jest właśnie nazwisko Czarnka.