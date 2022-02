W ostatnim czasie Stany Zjednoczone ostrzegały, że w związku z koncentracją ponad 100 tys. żołnierzy przy granicy w każdej chwili może rozpocząć się inwazja Rosji na Ukrainę. Moskwa zaprzeczała, by miała takie plany i oskarżała państwa zachodnie o szerzenie histerii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ustanowił 16 lutego Dniem Jedności. W orędziu do narodu powiedział, że słyszy się, iż tego dnia miałoby dojść do rosyjskiego ataku. Zełenski tonował nastroje i wzywał biznesmenów i polityków, którzy w ostatnich dniach opuścili Ukrainę, do powrotu do kraju.

W środę poseł PiS Krzysztof Lipiec wraz z sejmową delegacją ma odwiedzić Kijów. Wizyta ma związek z obecną sytuacją międzynarodową. W Polskim Radiu 24 polityk został zapytany, czy w związku z "pojednawczymi gestami" ze strony Rosji "teraz już będzie tylko lepiej, jeśli chodzi o sytuację na wschodzie".

- Nigdy nie wiadomo, co w trawie piszczy. Na to pytanie chętnie odpowiem wieczorem, bowiem dzisiaj wybiera się parlamentarna misja na Ukrainę, do Rady Najwyższej. Jestem członkiem tejże misji. Myślę, że po tym spotkaniu z parlamentarzystami ukraińskimi, po rozpoznaniu sytuacji będzie mi już łatwiej - odparł.

- Ale rzeczywiście, poszły wczoraj dobre sygnały, że tak jakby następowała deeskalacja grożącego konfliktu. Mam jednak przekonanie, że trzeba jednak z takimi osądami być bardzo ostrożnym, bo nigdy nie wiadomo, kiedy Putin żartuje tak naprawdę - dodał.

- Mam przekonanie, że ta wielka ofensywa dyplomatyczna, która miała miejsce, przynosi efekty - zaznaczył.

- Jedno, co jest pewne w moim przekonaniu, to na pewno jesteśmy dalej od wybuchu tego konfliktu, niż byliśmy jeszcze miesiąc temu. Te wszystkie wizyty, które miały miejsce, w których Polska grała bardzo znaczącą rolę, bo przecież w ten dialog polityczny, dyplomatyczny był zaangażowany prezydent RP, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie, minister obrony narodowej i przewodniczący OBWE, a taki zaszczyt przypadł teraz Polsce, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau był wczoraj na terenie Federacji Rosyjskiej, rozmawiał ze swoim odpowiednikiem w Rosji i być może, że to przyczyniło się do deeskalacji - kontynuował poseł PiS zastrzegając, że "tego nie da się przesądzić".

Ambasada USA na Ukrainie przenosi działalność do Lwowa. Blinken: Tymczasowo W związku z "dramatycznym przyspieszeniem" rozmieszczania wojsk rosyjskich wokół Ukrainy ambasada Stanów Zjednoczonych przenosi działalność z Kijowa do Lwowa - poinformował szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken.

- Trzymajmy kciuki. Bądźmy solidarni w tym działaniu tak, aby pokój w tej części Europy został zachowany - powiedział Krzysztof Lipiec.

Poseł PiS ocenił, że ewentualne uznanie przez Rosję samozwańczych republik ludowych - Donieckiej i Ługańskiej - będzie "niekorzystne dla pokoju". - To będzie akt wymierzony w porozumienie budapesztańskie z 1994 r., gdzie wielcy tego świata zagwarantowali w takim a nie innym kształcie niepodległość Ukrainy - zaznaczył.