Maksymowicz skomentował niepojawienie się przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia na sejmowej Komisji Zdrowia obradującej o ustawie dotyczącej weryfikacji szczepień.

- Ministerstwo Zdrowia jest ubezwłasnowolnione, nie może prezentować własnych opinii. Przykładem jest to, że nie można było wymusić obecności żadnego z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Od dwudziestu lat bywam na komisjach zdrowia i nigdy nie widziałem czegoś takiego - mówił parlamentarzysta.

Teraz można już nic nie robić, trzeba było wprowadzić "ustawę posła Hoca" prof. Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, poseł Polski 2050

Poseł został zapytany jakie działania powinien podjąć rząd ws. walki z pandemią COVID-19.

- Teraz można już nic nie robić, trzeba było wprowadzić "ustawę posła Hoca". Ustawa była gotowa i promowała szczepienia. Swój zalążek miała w lipcu - rząd przedłożył ją we wrześniu, a potem wycofał. Następnie (ustawa) pojawiła się jako projekt poselski, jako tzw. ustawa Hoca. Była procedowana przez parę miesięcy i jeśli - jak zapowiadano - weszłaby w życie przed świętami, to uratowalibyśmy dużo ludzi. Nawet, jeśli byłoby to kilkaset osób, to nadal w ekonomicznym rachunku państwa byłoby to ważne - podkreślił polityk.

Maksymowicz tłumaczył także powody dla których nie poparł nowej ustawy PiS-u tzw. lex Kaczyński, która miała dać możliwość sprawdzenia przez pracodawcę czy pracownik ma ważny test na COVID-19.

- Ustawa w tym przedłożeniu nadawała się wyłącznie do kosza. PiS mógł od razu przedłożyć ustawę z poprawkami, nad którymi moglibyśmy debatować. Gdyby to zrobiono, to byłbym za tą ustawą. Wystarczyłoby rozwiązania zawarte w "ustawie Hoca", takie jak "paszport covidowy", który dawałby możliwość uczestniczenia w publicznych imprezach, czy wejścia do restauracji i zakładów pracy - stwierdził profesor.