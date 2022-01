Dotychczas przewodniczącymi Zielonych, ugrupowania wchodzącego w skład Koalicji Obywatelskiej, byli Małgorzata Tracz i Wojciech Kubalewski. Wyboru nowych liderów dokonano w trakcie dwudniowego kongresu w Warszawie. W Partii Zieloni obowiązuje zasada parytetu płci, a przewodniczących jest jednocześnie dwóch - kobieta i mężczyzna.



Urszula Zielińska to posłanka Koalicji Obywatelskiej z Warszawy, która w Sejmie zasiada od 2019 roku. Przemysław Słowik, należący wcześniej do Nowoczesnej, to szczeciński radny, który w 2018 roku był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na urząd wiceprezydenta miasta (o stanowisko prezydenta ubiegał się bezskutecznie Sławomir Nitras).



Zielińska i Słowik uzyskali w głosowaniu po 104 głosy i zdystansowali konkurentów. Krystyna Boczkowska otrzymała 26 głosów, Marek Kossakowski 20 głosów, Tadeusz Korzan 5 głosów, a Karina Kozłowska wycofała się z kandydowania.

Zieloni mają w Sejmie troje posłów - oprócz Tracz i Zielińskiej mandat w 2019 roku uzyskał także Tomasz Aniśko.