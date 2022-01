Liczba zgonów chorych na COVID-19 w Polsce przekroczyła 11 stycznia, według danych podawanych przez Ministerstwo Zdrowia, 100 tysięcy. A przecież prawdziwa liczba ofiar epidemii w naszym kraju jest znacznie większa. A co robi rząd? Rząd liczy łóżka w szpitalach. Zapewne po to, by umieranie było w Polsce bardziej komfortowe.