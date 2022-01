W I turze najwięcej wyborców głosowałoby na Emmanuela Macrona, który uzyskuje 23 lub 22,5 proc. głosów - w zależności od tego czy ankietowani mieli do wyboru kandydaturę byłej minister sprawiedliwości, Christiane Taubiry. W porównaniu do poprzedniego badania Macron traci ok. trzech punktów procentowych.

Marine Le Pen i Pecresse w I turze mogą liczyć na 17 proc. głosów. Czwarte miejsce w sondażu zajmuje były dziennikarz, Eric Zemmour, który uzyskuje poparcie na poziomie 13 proc. głosów.

Dalsze miejsca zajmują kandydat skrajne lewicy, Jean-Luc Mélenchon (9,5 proc.), kandydat Zielonych Yannick Jadot (7 proc.) i mer Paryża, Anne Hidalgo (3,5 proc.).



Gdyby w wyborach wystartowała Taubiry, zdobyłaby 4 proc. głosów - wynika z sondażu. Jej start odebrałby 1 punkt proc. poparcia Anne Hidalgo, a także 1 punkt proc. poparcia Jadotowi i Pecresse.

23 proc. Na tyle głosów Emmanuel Macron może liczyć w I turze, jeśli w wyborach nie wystartuje Christiane Taubiry

Gdyby w II turze Macron zmierzył się z Pecresse wówczas obydwoje uzyskaliby po ok. 50 proc. głosów. W przypadku rywalizacji z Le Pen Macron uzyskałby 54,5 proc. głosów, a jego rywalka - 45,5 proc.