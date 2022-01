Rząd zapowiedział we wtorek obniżenie podatku VAT na paliwa i zniesienie go w przypadku m.i.n. żywności. - Pierwsza tarcza antyinflacyjna ścięła wierzchołek szczytu inflacji od 1 do 1,5 pkt proc. Druga tarcza ma dać podobny efekt - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Reklama

Szef rządu zapowiedział też obniżkę podatku VAT na nawozy do 0 proc. Ma się to przełożyć w dalszej perspektywie na niższe ceny żywności. Decyzje rządu mają kosztować budżet państwa 15 mld zł.

Czytaj więcej Gospodarka Morawiecki: będzie niższy VAT na paliwa, zerowy VAT na żywność i gaz - Pierwsza tarcza antyinflacyjna ścięła wierzchołek szczytu inflacji od 1 do 1,5 pkt proc. Druga tarcza ma dać podobny efekt - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Rząd zapowiedział obniżenie podatku VAT na paliwa i zniesienie go w przypadku żywności i nawozów.

- To nasz postulat sprzed dwóch miesięcy. Zostaliśmy w międzyczasie zlekceważeni przez premiera Henryka Kowalczyka, który powiedział, że to nic nie da, że tego nie wprowadzą, bo to jest bez sensu. Napieraliśmy na to także podczas drugiego spotkania z Kowalczykiem, używaliśmy różnych form nacisków, wywieraliśmy presję na rządzących i widać, że się ugięli - skomentował w rozmowie z portalem Interia Michał Kołodziejczak.

- Będzie to korzystne szczególnie dla małych gospodarstw na ryczałcie - dodał lider AgroUnii, wyrażając jednocześnie obawę, że „ten element mogą wykorzystać pośrednicy, którzy cenę ukryją w marży”. - Ostatnie badania pokazały, że marże są wyższe. Premier mówił, że będzie apelował do handlowców, żeby utrzymali marżę na swoim poziomie. Nigdy się to nie stanie - ocenił.

Reklama

- Czekamy na obniżenie VAT-u dla środków ochrony roślin. Też podrożały, ale jest jeszcze zima i nikt ich na razie nie kupuje. Afera będzie w maju, jak zaczną być potrzebne - powiedział Kołodziejczak, zauważając, że postulaty AgroUnii zostały spełnione „tylko połowicznie”.