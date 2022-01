- Mamy różne zdania. O nich trzeba mówić w sposób kulturalny i rozsądny. Rozsądku trzeba nam wszystkim – stwierdził szef MEiN, komentując w Radiu Maryja wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak na temat szczepień przeciwko COVID-19.

Wyjaśnił, że "po tej wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak, którą niezwykle cenię i szanuję, zadzwoniłem do niej po to, żeby zwrócić uwagę na to, że im mniej wypowiadamy się w sprawach, które nie należą do właściwości naszego działania i do naszych kompetencji, tym lepiej dla całości sprawy".

- Pani kurator przyjęła moją interpretację jej wypowiedzi i natychmiast zareagowała, stwierdzając, że rzeczywiście nie jest dobrze, jeśli jako historyk z wykształcenia, a nie medyk, wypowiada się o szczepionkach, czyli w sprawach stricte medycznych - wyjaśnił Przemysław Czarnek.

Minister Czarnek stwierdził, że uznał tę część wypowiedzi kurator Barbary Nowak za wypowiedź szkodliwą.