Bosak: Od początku wiedzieli, że prezydent zawetuje tę ustawę

Chodziło jedynie o to, żeby wrzucić przed Świętami ten temat Polakom do rozmowy przy świątecznym stole zamiast rozmów o podwyżkach cen gazu i prądu - tak powrót lex TVN do Sejmu i prezydenckie weto widzi jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.