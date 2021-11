Obrador chce także, aby pieniądze na podniesienie poziomu życia najuboższych mieszkańców Ziemi przekazywało 20 największych światowych gospodarek. Prezydent Meksyku prowadził obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której Meksyk pełni obecnie funkcję rotacyjnego członka.

Prezydent Meksyku przekonywał na forum RB ONZ, że jego propozycja pomoże wygenerować 1 mld dolarów rocznie, który można skierować bezpośrednio do najuboższych mieszkańców Ziemi, "bez żadnych pośredników, poprzez karty lub spersonalizowane portfele elektroniczne".

Obrador skrytykował narody świata za to, że nie walczą z korupcją w jej wszystkich formach. Korupcję nazwał "głównym problemem na planecie".



Jako przykład wykluczenia i nierównego traktowania, Obrador wskazał dystrybucję szczepionek na COVID-19 - 94 proc. wyprodukowanych szczepionek zostało sprzedanych przez koncerny farmaceutyczne, a tylko 6 proc. trafiło do działającego pod egidą ONZ programu COVAX, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do szczepionek na całym świecie.

- Duch współpracy przegrywa z żądzą zysku, to prowadzi nas do ześlizgnięcia się z cywilizacji w barbarzyństwo - mówił Lopez Obrador. - Odwracamy się plecami do cierpienia ludzkości - dodał. - Jeśli nie zmienimy tego trendu poprzez konkretne działania, nie będziemy w stanie rozwiązać żadnego problemu dręczącego ludzi na Ziemi - ostrzegał.



Prezydent Meksyku zapowiedział, że jego kraj przedstawi na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ "światowy plan na rzecz braterstwa i dobrobytu", który ma pomóc w podniesieniu poziomu życia 750 mln ludzi na Ziemi, którzy żyją za mniej niż 2 dolary dziennie.

Nic znaczącego nie zostało zrobione na rzecz biednych w całej historii ONZ Andres Manuel Lopez Obrador, prezydent Meksyku

Plan ma być finansowany z trzech źródeł: po pierwsze z dobrowolnej daniny w wysokości 4 proc. przychodu przekazywanej przez 1 000 najbogatszych ludzi świata, po drugie z podobnej daniny przekazywanej przez 1 000 największych prywatnych korporacji, biorąc pod uwagę ich wartość rynkową i daniny w wysokości 0,2 proc. PKB przekazywanych przez 20 największych gospodarek świata.



Lopez Obrador oskarżył jednocześnie ONZ o to, że organizacja nie pomaga osobom znajdującym się na samym dole drabiny społecznej. - Nic znaczącego nie zostało zrobione na rzecz biednych w całej historii tej organizacji - stwierdził. - Ale nigdy nie jest za późno, by dokonała się sprawiedliwość. Czas działać przeciw marginalizacji, walczyć z przyczynami, a nie tylko z konsekwencjami - dodał.