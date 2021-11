GUS poinformował w piątek o wstępnych szacunkach dotyczących inflacji, z których wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w październiku o 6,8 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,9 proc. we wrześniu. Ekonomiści szacują, że na początku 2022 roku inflacja może dojść do 8 proc. O tym, że taki poziom inflacji jest możliwy jeszcze w tym roku, mówił w Radiu Plus wiceminister finansów, Piotr Patkowski.



Drożyzna!600% - wzrost globalnych cen gazu r/r. 300% - nawozy azotowe. 60% - pszenica w 🇵🇱 od czerwca.Pora, by rząd to dostrzegł! @Porozumienie__ proponuje trójpak: obniżenie VAT do 20%, VAT na energię do 5% i akcyzę na benzynę o 70%.Bez tego wiosną grozi nam inflacja dwucyfrowa. pic.twitter.com/d0wWmN0zFW — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) November 2, 2021

Tymczasem Gowin ostrzega, że inflacja może być wiosną 2022 roku dwucyfrowa (ostatni raz z dwucyfrową inflacją Polska mierzyła się na przełomie XX i XXI wieku). Jak wylicza Gowin "globalne ceny gazu wzrosły rok do roku o 600 proc., nawozy azotowe - o 300 proc.", a pszenica od czerwca podrożała w Polsce o 60 proc.

"Pora, by rząd to dostrzegł!" - dodaje Gowin, który był wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego do 11 sierpnia.

Porozumienie Gowina proponuje obecnie "obniżenie VAT do 20 proc." (obecnie wysokość podstawowej stawki VAT to 23 proc.), "obniżenie VAT na energię do 5 proc." (obecnie wynosi 23 proc.)" oraz obniżenie akcyzy na benzynę o 70 proc.

Pod koniec ubiegłego tygodnia konferencję ws. inflacji zorganizował przewodniczący PO Donald Tusk. Tusk zaproponował w jej trakcie wystąpienie do KE o zgodę na tymczasowe zwolnienie z podatku VAT w Polsce benzyny, energii elektrycznej i gazu. Jak twierdził Tusk Bruksela mogłaby wydać zgodę na takie rozwiązanie.