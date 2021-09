16:15 Straż Graniczna o sytuacji na granicy

Straż Graniczna podała, że w czwartek odnotowano 434 próby nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Według SG, strona białoruska ściąga na teren swego kraju "coraz większe grupy" cudzoziemców, którzy następnie są "brutalnie" zmuszani do przekroczenia granicy z Polską.



Dziś do godz.16.00 było już 434 próby nielegalnego przekroczenia granicy z🇧🇾do🇵🇱. Obawiamy się, że padnie kolejny rekord. Strona białoruska ściąga coraz większe grupy cudzoziemców na swoje terytorium, które potem brutalnie zmusza do przekroczenia granicy z Polską.#NaStraży pic.twitter.com/SfpWQbP61B — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 30, 2021

Transmisja z obrad Sejmu:

15:40 Początek o godz. 21:00

Rozpatrzenie wniosku prezydenta w sprawie wyrażenia przez Sejm zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego obowiązującego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego ma rozpocząć się o godz. 21:00.

15:26 Debata w Sejmie

Dziś wieczorem w Sejmie odbędzie się debata w sprawie wniosku prezydenta, którą będziemy relacjonowali na żywo.

Kluczowe głosowanie ma odbyć się ok. godz. 22:30.

15:25 Co oznacza decyzja ws. stanu wyjątkowego?

Rozporządzenie wprowadzało szereg ograniczeń:

zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631); zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi; obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej; zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach; zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów; ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia; ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

15:24 Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Na początku miesiąca prezydent zdecydował o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią, na terenie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 - w woj. w lubelskim. O wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni wnioskowała w związku z sytuacją na granicy z Białorusią Rada Ministrów. Wprowadzenie stanu wyjątkowego weszło w życie z dniem ogłoszenia, 2 września. Cztery dni później decyzję prezydenta w tej sprawie zaakceptował Sejm.

15:23 Wniosek rządu

Z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego 28 września wystąpiła Rada Ministrów.

15:22 Rozmowy o sytuacji na granicy

We wtorek prezydent spotkał się z szefami MON, MSWiA, kancelarii prezydenta, kancelarii premiera, BBN i Straży Granicznej w sprawie sytuacji bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej.

15:21 "Zawsze możemy ten stan wyjątkowy skrócić"

- Wydaje się, że wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 60 dni będzie uzasadnione. Jeżeli będzie taka możliwość, to zawsze możemy ten stan wyjątkowy skrócić. Jest to potrzebne funkcjonariuszom, aby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania - tłumaczył we wtorek Andrzej Duda.

15:20 Wniosek prezydenta

W środę prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego, obowiązującego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego.