Dziambor stwierdził, że Niedzielski "nigdy nie powinien piastować urzędu ministra".

Reklama

Poseł zarzucił ministrowi "przekręcanie danych". Następnie zacytował słowa Niedzielskiego mówiącego, że "udział osób zaszczepionych w nowych zakażeniach wynosi 0,9 proc.". "Czyli 99,1 proc. nowych zakażeń to są ludzie niezaszczepieni. A jeżeli chodzi o zgony to odsetek ten wynosi 98 proc." - cytował Niedzielskiego Dziambor.

Minister Niedzielski zwyczajnie was wszystkich okłamuje Artur Dziambor, poseł Konfederacji

- Minister to powiedział, sugerując, że ludzie, którzy są zaszczepieni są całkowicie chronieni - stwierdził.

- Tymczasem trzeba wziąć pod uwagę co dzieje się w ciągu ostatniego miesiąca. Zakażenia w Polsce od 10 do 17 września - zaszczepieni - 27,98 proc., niezaszczepieni - 72 proc. Tych zaszczepionych to 1 100 ponad osób, tych niezaszczepionych - ponad 3 tysiące. Zgony w tym tygodniu: zaszczepieni - 10 osób, niezaszczepieni - 46. Czyli 17 proc. to zgony zaszczepionych - wyliczał Dziambor.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Konfederacja pod ambasadą Australii. "Kraj ogarnęło covidowe szaleństwo" Tak jak przykład Korei Północnej pokazuje nam, czym kończy się totalitaryzm w wersji komunistycznej, tak na naszych oczach przykład Australii pokazuje nam czym kończy się totalitaryzm w wersji quasidemokratycznej - mówił w czasie konferencji zorganizowanej pod ambasadą Australii Jakub Kulesza, poseł Konfederacji.

W kolejnym tygodniu - jak mówił Dziambor - zaszczepieni stanowili 28 proc. zakażonych, niezaszczepieni - 71 proc. Jeśli chodzi o zgony to 20 proc. z nich dotyczyło osób zaszczepionych.

- Społeczeństwu wmawia się, że szczepionka ratuje przed zachorowaniem, przed ciężkim przebiegiem choroby i przed śmiercią. Tymczasem statystyka mówi inaczej: mamy do czynienia z 20 proc. jeśli chodzi o zgony, z 30 proc. jeśli chodzi o zakażenia. O tym nie mówi minister Niedzielski, używa fałszywej statystyki sumując dane z ostatnich kilku miesięcy, podczas gdy wiadomo, że najważniejsze jest to, co dzieje się teraz - stwierdził polityk.

- Szanowni państwo, minister Niedzielski zwyczajnie was wszystkich okłamuje. Apelujemy, by nie powielać kłamstw ministra Niedzielskiego, ale aby przekazywać twarde dane, które są oficjalne. Minister zajmuje się propagandą, a nie naszym zdrowiem - podsumował Dziambor.

Autopromocja Historia Uważam Rze Odkrywaj karty historii i pogłębiaj swoją wiedzę od starożytności po nowoczesność ZAMÓW

- Naszą misją jest przekazywać informacje, tego samego oczekujemy od rządu - wtórował mu Krzysztof Bosak. - Protestujemy przeciwko manipulowaniu postawami przy ogromnym deficycie informacji - dodał.